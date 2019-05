Nijmeegse bloemenzee vernield: 'Hadden we niet moeten doen'

Ondanks dat bewoners in Nijmegen-Noord vorige week herhaaldelijk vroegen aan de gemeente om de bloemenzee bij voor hun deur niet met de grond gelijk te maken, ging de grasmaaier toch rigoureus over de kleurenpracht. Dat was fout, erkent wethouder Bert Velthuis in antwoord op kritische vragen vanuit de gemeenteraad.

door Rob Haverkamp

Tot overmaat van ramp heeft de maai-zuigcombinatie, die onder meer de ‘natuurvriendelijke’ oever langs de Frankrijkstraat en Groot-Brittanniëstraat in Lent onder handen nam, niet alleen een bulk aan ‘gewone’ insecten, maar vermoedelijk ook zeldzamere soorten sprinkhanen, rupsen en vlinders opgezogen.

Omwonenden mogen vragen juist niet te maaien

D66-raadslid Lusanne Bouwmans wilde woensdagavond van het college weten waarom er is gekozen om te maaien, juist nu de bloemen volop bloeien en ondanks herhaaldelijke verzoeken van omwonenden om niet te maaien. Volgens Bouwmans staat het haaks op het in 2012 aangenomen initiatiefvoorstel 'Een bij hoort er bij in Nijmegen'. Dat is bedoeld om de bijensterfte in onze stad tegen te gaan en de biodiversiteit te verbeteren.

De gemeente Nijmegen heeft sindsdien een ‘ecologisch maaibeleid’, wat onder meer inhoudt dat er zo min mogelijk wordt gemaaid en dat dit bovendien op verschillende momenten wordt gedaan, rekening houdend met bloeiperiodes. Bewoners mogen volgens dat voorstel zelf bij de gemeente aangeven wanneer zij op bepaalde locaties liever zien dat er minder gemaaid wordt. De gemeente kijkt dan of maatwerk mogelijk is.

(Foto: Actuele vragen D66 – Maaibeleid gemeente Nijmegen)

Maaimomenten heroverwegen

'Dat is gewoon niet goed. Hadden we niet moeten doen', reageert wethouder Bert Velthuis. Volgens hem is maaien echter nodig om de grond te 'verschralen', om bloemen juist de gelegenheid te geven te groeien. 'Klinkt een beetje raar', erkent de wethouder. 'Maar als we niks doen krijgen we juist heel weinig bloemen'.

Daarbij zijn er volgens de wethouder ook mensen die liever wandelen over gemaaid gras en wordt er gemaaid voor de verkeersveiligheid, zodat borden zichtbaar zijn. De wethouder zei het aantal maaimomenten te willen heroverwegen en waar mogelijk schapen in te zetten. 'Schapen hebben namelijk de eigenschap dat ze zich vooral bekommeren om het gras en wat minder om de bloemen', motiveert Velthuis dat idee.

(Foto: Actuele vragen D66 – Maaibeleid gemeente Nijmegen)

Geschrokken van insecten opzuigen

Goed insectenbeleid is volgens Lusanne Bouwmans heel erg belangrijk. 'Ik merk wel eens dat er lacherig over wordt gedaan', stelt het raadslid. 'Er is al heel weinig ruimte in de stad. En de ruimte die we hebben, die moeten we echt zo goed mogelijk inzetten om de biodiversiteit te verbeteren'. Bouwmans komt met een motie die voorstelt het maaibeleid te evalueren en eventueel bij te stellen.

GroenLinks-raadslid Volkert Vintges vulde nog aan geschrokken te zijn van het 'opzuigen of stofzuigen'. 'Dat is namelijk de manier om alle insecten, pollen en zaden weg te zuigen. Dat is echt het allerslechtste wat je kunt doen.' Vintges vraagt de wethouder daar nog eens goed naar te kijken. 'En zijn wel degelijk alternatieven om dat maaisel af te voeren en daarbij de insecten en de zaden - die zorgen voor volgend jaar weer bloemen - te sparen.