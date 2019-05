Start van landelijke actie NIXzonderID

Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het lastig om de juiste leeftijd van kopers in te schatten. Daarom roept de gemeente jongeren op hun verkopers te helpen en hun ID alvast te pakken bij de kassa of aan de bar.

NIXzonderID

Ook in Elburg vinden verschillende acties plaats. Sportclubs Sv ’t Harde, TC Elburg en Korfbalvereniging Elburg brengen NIX18 actief onder de aandacht. Zo hangen in hun kantines speciale posters. Ook de supermarkten in Elburg hebben materiaal aangeboden gekregen om NIX18 onder de aandacht te brengen.

Op zaterdagavond 25 mei gaan straathoekwerkers en toezichthouders bij the Break in ’t Harde in gesprek met jongeren over verantwoordelijk uitgaan en geen alcohol onder de 18. Zo delen zij polsbandjes uit en vragen ze aandacht voor de campagne ‘Uit geweest, gedraag je niet als een beest’.