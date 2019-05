Hoe houd je een dorp leefbaar? Een kijkje in Zetten

Door Esther Hendriks

55 dorpen, zeven trajecten, in Nederland én Duitsland. Een groot regio-overschrijdend project. Korrie Melis van de HAN: 'Het doel is om een visie te ontwikkelen voor dorpen. Dat kan op verschillende manieren.' De onderzoekers keken naar jeugdparticipatie, leefstijl, manieren van wonen, zorg, de rol van het midden en kleinbedrijf, websiteontwikkeling, en het dna van een dorp. Allemaal gericht op leefbaarheid. Deze maand is het grote onderzoek afgerond, waarbij het Gelderse Zetten onder de loep lag.

Kijk hier naar de reportage (tekst gaat verder na de video):



Handboeken voor dorpen

Hoe houd je een dorp leefbaar? Daar is geen eenduidig antwoord op. 'Wat terugkomt is dat mensen wel willen. Eigenlijk zijn heel veel mensen tevreden met waar ze wonen. Een goede basis om het dorp levendig te houden.'

Zo kwam ergens een heel dorp in actie, toen de kroeg dreigde te verdwijnen. Voor de onderzoekster kwam die actie niet als verrassing, maar toch kunnen ze wat met de informatie. 'Het is een bevestiging van de kracht. Daaronder liggen sociale structuren. Want de samenwerking om iets voor elkaar te krijgen in een dorp kan een ingewikkeld spel zijn.'

De resultaten vormen samen een handboek waarin antwoorden staan op vragen als: hoe kan je kinderen betrekken en hoe neem je ideeën van inwoners serieus? Kortom: handvatten om als dorp aan de slag te gaan.

En nu?

Volgens Melis blijft er aandacht nodig voor de problematiek in dorpen. 'Een dorp is niet zozeer meteen al een krimpgebied. Wij hebben vooral gekeken naar leefbare dorpen.' Problemen kan je beter voor zijn, is het devies.

Het is de bedoeling dat de dorpen nu verder nadenken over hoe ze de visie voor de toekomst vorm kunnen geven. Melis noemt het 'in de doe-stand komen. In Zetten zit dat wel goed. Magda Rem van burgerinitiatief Zicht op Zetten: 'We hebben verschillende avonden gepland waarop we met een aantal volwassen studenten gaan spreken over de uitvoering.'

Hoe het burgerinitiatief Zicht op Zetten tot een toekomstvisie komt:



De Hogeschool van Arnhem en Nijmgen, de Fachhochschule Münster, de Hochschule Rhein-Waal, de Handswerkskammer Münster, de Kreishandwerkerschaft Borken en de TAFH Münster GmbH hebben van 2016 tot 2019 in samenwerking met deelnemende dorpen aan diverse wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor dorpen gewerkt. Bij het project waren 55 Nederlandse en Duitse dorpen in de zeven trajecten Care, DNA, Family, Healthy Lifestyle, IT&Media, Service en Wohn/Woon betrokken.