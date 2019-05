Verdwijnt de tippelzone in Nijmegen? Raad en college zijn het nog steeds oneens

Het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen houdt vast aan sluiting van de tippelzone. Dat bleek woensdagavond in antwoord op vragen van raadsleden tijdens een vergadering in het stadhuis. De raadsleden stelden de vragen in aanloop naar een debat komende maand over de toekomst van de straatprostitutie in de stad.

door Rob Haverkamp

In 2018 evalueerde Bureau Beke in opdracht van het college de straatprostitutie in Nijmegen. De raad is daarna op locatiebezoek geweest bij de tippelzone en bijbehorende huiskamer in het bijzijn van sekswerkers en afgevaardigden van de GGD, Iriszorg en politie. Er is toen gesproken over de toekomst van de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat.

Ongezond en onveilig

Een meerderheid van de raad is heel duidelijk voor het openhouden van de tippelzone en het in beperkte mate afgeven van nieuwe vergunningen voor sekswerkers. De raadsleden vrezen dat de prostituees anders in de illegaliteit verdwijnen. De gemeenteraad is onaangenaam verrast dat het college van burgemeester en wethouders een totaal ander mening is toegedaan: de tippelzone moet dicht, want ongezond en onveilig.

PvdA-raadslid Charlotte Brand wilde woensdagavond van het college weten waarom het een standpunt inneemt dat haaks staat op de adviezen van professionals als Iriszorg, GGD, politie en sekswerkers. Die pleiten voor het openhouden van de tippelzone. Quirijn Lokker, raadslid voor GroenLinks had diezelfde vraag. Daarbovenop gaat het college zo ook in tegen de richting die de gemeenteraad op wil.

Geen normaal beroep

Volgens wethouder Grete Visser is de toekomst van de tippelzone een complex vraagstuk. 'Hoe meer je er van weet, hoe genuanceerder het antwoord wordt'. 'Het fenomeen van prostitutie is een legale branche in dit land, maar niet een normale branche', vult burgemeester Hubert Bruls aan. 'Je kunt niet volhouden dat het een beroep is zoals alle andere beroepen. Want daarvoor is er te veel aan de hand.'

'Het is dezelfde politie in Oost-Nederland die mij en mijn collega's steeds aanspoort om onze verantwoordelijkheid te nemen. Juist vanwege het verband tussen mensenhandel en prostitutie. En daar heb ik op gewezen. Ik heb niet gezegd dat onze tippelzone daarmee 1 op 1 gelieerd is aan mensenhandel, of omgekeerd', gaat Bruls verder.

Verantwoordelijkheid als overheid

De burgemeester roept de raadsleden op om eens met antwoorden te komen op de vragen die het college aan hen stelt in een brief met allerlei morele dilemma's over de tippelzone. Die vragen gaan volgens de burgemeester veel verder dan de simpele vraag: bent u voor of tegen een tippelzone? 'Je hebt ook een verantwoordelijkheid of je nog mee wilt werken als overheid aan praktijken die gewoon niet kunnen - of wel kunnen - dat is dan het antwoord dat u mag geven. Laten we het debat in die openheid voeren. Wij hebben nu een standpunt ingenomen.'

Het rapport van Bureau Beke over de tippelzone laat volgens Bruls zien dat er na zoveel jaren best wel een paar vragen over de tippelzone te stellen zijn. 'En als het antwoord blijkt: nou ja, daar hebben we niet zoveel mee te maken, we gaan op dezelfde koers verder. Prima.'

Het debat over de toekomst van de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat staat voor juni op de agenda van de gemeenteraad.

