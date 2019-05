4DX-bioscoop in Lent: 'Er is zelfs sneeuw!'

Een beetje onwennig nemen bezoekers plaats op de grote zwarte stoelen die weinig gemeen hebben met het gebruikelijke rode pluche van bioscopen. Sommigen met een flinke bak popcorn in de hand. En die kunnen ze maar beter snel leegeten voordat alles over de rand valt, want de stoelen kunnen flink heen en weer schudden.

(tekst gaat verder onder video):

Alle kanten uit schudden

Bij een 4DX-film beleef je de film nog intenser door allerlei toegevoegde effecten, zoals sneeuw, wind, regen en onweer. Daarnaast zijn er geuren en kan de stoel alle kanten uit bewegen of de bezoeker door schokken in de rug een nog intensere ervaring bezorgen. En dat lukt woensdagavond goed.

Een meisje staat in de lobby nog na te genieten: 'Het is echt een hele vette ervaring. Je zit echt helemaal in de film, alles beweegt. Als er wind is dan voel je wind, als er water is dan voel je water. Je schrikt er soms een beetje van. Maar dat maakt het juist nog leuker.'

'Zelfs sneeuw!'

Een andere bezoeker vindt dat Alladin zich goed leent voor de 4D-ervaring, bijvoorbeeld omdat je als kijker 'echt mee zweeft met het vliegende tapijt'. Weer een ander verbaast zich erover dat ze het zelfs voor elkaar hebben gekregen om sneeuw te verwerken in het verhaal. Die sneeuw dwarrelt op dat moment ook echt naar beneden in de zaal.

Vrijwel iedereen is het er dan ook over eens woensdagavond: dit is een hele bijzondere ervaring die smaakt naar meer.

