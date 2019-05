Door brand getroffen slagerij Herveld verkoopt vlees vanuit tent

Vier dagen na de verwoestende brand gaat Slagerij Diepenveen in Herveld weer open. De brand legde zondagmiddag een woonboerderij en een groot deel van het familiebedrijf in de as.

Vanmiddag gaan de deuren van de slagerij weer open. De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, zeg Thea Diepenveen. Ze hebben daarbij veel hulp gekregen van leveranciers en andere betrokkenen. De winkel draait voorlopig vanuit een tent die op het terrein voor het woonhuis is neergezet. 'Om 13.00 uur gaan we open, dan is de toonbank weer gevuld.'

De slagerij zal naar verwachting de komende twee weken verkopen vanuit de tent en daarna trekt de winkel in een noodgebouw. De slachterij is de dans ontsprongen, waardoor het bedrijf redelijk snel verder kan. 'Het voelt nog wel heel onwerkelijk', zegt slagersvrouw Diepenveen.

Honden omgekomen

De slagerij en het woonhuis zijn afgebrand, de rieten kap stortte in en alleen de gevel staat nog. Tijdens de brand waren er twee honden binnen, die zijn omgekomen tijdens de brand. Er raakte verder niemand gewond.

De brand is volgens de politie niet aangestoken, maar de oorzaak is nog wel onduidelijk. De hulpdiensten hielden zondag rekening met brandstichting door activisten, na de bezetting van een varkensstal in het Brabantse Boxtel. Later die dag zei een woordvoerder van de brandweer Gelderland-Midden dat deze oorzaak toch onwaarschijnlijk was.