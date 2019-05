Volgend seizoen minder plekken in play-offs promotie

Dat is besloten in de vergadering betaald voetbal van de KNVB. Voortaan promoveert naast de kampioen ook de nummer twee in de eindstand rechtstreeks naar de eredivisie. In de play-offs zijn nu acht plaatsen voor eerste divisionisten en twee voor ploegen uit de eredivisie. Dat wordt vanaf volgend seizoen zes uit de eerste divisie en de nummer zestien van de eredivisie.

In de eerste ronde spelen de vier periodekampioenen en de twee overige hoogst geklasseerde ploegen zonder periodetitel. Er blijven drie ploegen over voor de halve finales, waar dan de eredivisionist ook instroomt. En in een finale wordt daarna uitgemaakt welke ploeg in de eredivisie gaat spelen.

Met de nieuwe regeling had het seizoen er voor De Graafschap en NEC anders uitgezien. De Graafschap zou dan rechtstreeks zijn gedegradeerd en NEC had zich net geplaatst voor de play-offs, maar had dan FC Den Bosch als eerste tegenstander getroffen.