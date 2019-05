Verkiezingen: burgemeester stemt op klompen

We kunnen weer naar de stembus. Dit keer kunnen we stemmen voor de Europese verkiezingen. De meeste stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 uur open. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn elke vijf jaar. In 2014 was het opkomstpercentage 37 procent.

11.10De gemeente Apeldoorn meldt dat om 9.30 uur 5,6 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem heeft. In Apeldoorn zijn 84 stembureaus ingericht. Er mogen in deze gemeente 126.920 mensen naar de stembus.

11.00 Het terugkeerconcert van Normaal, volgende week in Lochem, is volledig uitverkocht. Maar bij de gemeente Lochem hebben ze nog twee kaartjes liggen. En die worden weggegeven aan inwoners die donderdag gaan stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Geheel in stijl stemde burgemeester Sebastiaan van 't Erve van Lochem daarom op klompen.

10.45 Onbekenden hebben bij station Nijmegen een stemadvies op de stoep gekalkt.

10.30 Er zijn drie à vier Gelderse kanshebbers om in het Europees parlement te komen. Eén van de kanshebbers is geboren en getogen Achterhoeker (Steenderen) Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie. Zijn partij is nieuw bij de Europese verkiezingen. Ook Tineke Strik (Lingewaard) van GroenLinks maakt een grote kans op een zetel. GroenLinks heeft op dit moment twee zetels in het Europees Parlement. Het CDA heeft vijf zetels en als de christendemocraten die uitslag vasthouden, komt Henk Jan Ormel uit Hengelo (Gld) ook in het Europees Parlement terecht.

9.45 In Wolfheze wilde een man zijn dochtertje van 12 meenemen in het stemhokje. Maar dat mag niet. 'Ik vind het een beetje raar. Als je kinderen wilt opvoeden dat ze ook gaan stemmen, dan neem je ze mee. Misschien iets voor de ideeënbus: kost wat minder dan een campagne om kinderen warm te maken om straks te gaan stemmen als ze 18 zijn.' Zijn dochter vond het wel interessant: 'Dan zie je wat er allemaal op de lijstjes staan en wat hij aankruist.' Maar dat is dus verboden. 'We hebben het thuis wel op tafel gehad en erover gehad. Maar het is toch leuk om het af te maken en echt bij het stemmen te zijn', vindt haar vader.

Man wil dochter meenemen in het stemhokje:

9.00 De 84-jarige Wim van der Ven uit Wolfheze is blind en kan nu eindelijk zelfstandig stemmen. 'Voorheen verzocht ik iemand van het stembureau om een onwettige daad te verrichten, om mij te assisteren in het stemhokje. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt oogluikend toegestaan.' Nu is er echter een apparaat waar blinden en slechtzienden in braille hun partij en kandidaat kunnen kiezen en dan het goede hokje met potlood kunnen inkleuren. 'Dit geeft voldoening', verzucht Van der Ven.

Verslaggever Vera Eisink sprak met Van der Ven:

8.00 Op de grensovergang tussen Winterswijk en Oeding is deze donderdagochtend een portacabin ingericht tot stembureau. Burgemeester Bengevoord bracht daar om 08.00 uur zijn stem uit, net als andere lokale politici.

Burgemeester Bengevoord benadrukte het belang van stemmen voor de Europese verkiezingen: 'Nergens merk je Europa zoals aan de grens. Dus moet je zorgen dat je daar kan stemmen.

5.15 Het eerste Gelderse stembureau ging deze ochtend om 05.15 uur open op het Centraal Station in Nijmegen. Daar staat een mobiel stembureau, waar de mensen hun stem uit kunnen brengen.

Verslaggever Vera Eisink was vanochtend vroeg al in Nijmegen op het station:

