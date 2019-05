Europese verkiezingen in Gelderland: Nijmegen deelt opkomstcijfer

18.46 Rond 18.00 uur werd een meting gedaan naar het opkomstpercentage in Nijmegen. Dat lag op 31 procent.

18.40 Het loopt richting 19.00 uur. Wie in Eerbeek woont en vanavond nog naar het stembureau wil, moet er rekening mee houden dat het stembureau in het Rode Kruisgebouw minder goed te bereiken is. Deelnemers aan de Wandel4Daagse stellen zich bij de start namelijk vlak bij het gebouw op.

18.32 Een kleinigheidje van burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe voor de leden van het stembureau. In het hele land zitten de leden van de stembureaus nog zo'n tweeënhalf uur op hun post: er kan tot 21.00 uur gestemd worden.

17.50 De opkomst in de gemeente Heumen ligt hoog, vergeleken bij veel andere Gelderse gemeenten. Rond 17.30 uur had daar 30 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem uitgebracht.

17.38 Dit trouwe drietal staat ook vandaag natuurlijk weer paraat in Barneveld.

17.32 Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten, Dinxperlo en Bredevoort fietst vandaag langs alle 18 stembureaus in zijn gemeente. Hij is inmiddels aanbeland bij nummer 14.

17.16 De uitslag van de Europese Verkiezingen wordt pas zondag bekend. Dat komt doordat er in alle lidstaten in de Europese Unie wordt gestemd: in totaal mogen ruim 400 miljoen inwoners stemmen.

16.55 Kort na 16.00 uur had 19 procent van alle kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Daarmee is de voorlopige opkomst gelijk aan de vorige verkiezingen in 2014.

16.45 Aan de Europese verkiezingen doen over het algemeen mannen mee. 308 mensen in ons land zijn kandidaat, 188 mannen en 120 vrouwen. Twee van de vijf kandidaten in ons land zijn vrouw. Drie partijen hebben meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten op het stembiljet staan. GroenLinks heeft 16 vrouwen en 4 mannen gekandideerd, bij de SP is de verhouding 17-12 (v-m) en bij de Partij voor de Dieren is het 11-9 (v-m).

16.30 De gemeente Zaltbommel had vandaag een Engelse dubbeldekker als stembureau.

16.00 Een wijnkoperij in Arnhem geeft 'stemadvies'.

Foto: Twitter/Wijnkoperij Henri Bloem

15.50 De opkomst ligt tot nu toe iets lager dan in 2014, meldt bureau Ipsos. Om 13.30 uur had 14 procent zijn stem uitgebracht. Uiteindelijk was de opkomst vijf jaar geleden 37 procent.

15.35 Henk Jan Ormel uit Hengelo hoopt op een Europese zetel. Hij doet mee namens het CDA. De dierenarts begeleidde zijn vader van 90 naar de stembus. Ormel sr. wilde niet vertellen op wie hij stemde...

15.25 Marinka Mulder is wethouder in de gemeente Renkum. Ze stemde vandaag op haar partner Mark Lauriks. De kans dat de Oosterbeker naar het Europese Parlement gaat, is niet zo groot, maar als dat wel gebeurt: 'Ik moet er niet aan denken dat ik ‘m doordeweeks moet missen, maar hij zou een fantastische Europarlementariër zijn.'

15.20 Illustrator Anne Luchies uit Arnhem maakte deze illustratie over de verkiezingsdag.

15.10 Bekijk hier een reportage van het stemmen in Winterswijk en Lochem.

14.55 In Nederland mogen we alleen op Nederlanders stemmen van Nederlandse partijen. Maar die fracties vormen in het Europese Parlement samenwerkingsverbanden met bloedverwanten uit andere landen. Nederland heeft recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. Het parlement is grofweg opgedeeld in acht politieke families. Hier legt de NOS uit wie met wie samenwerkt.

14.50 De Europese voorman van Forum voor Democratie Derk Jan Eppink uit Steenderen gaat zich inzetten voor het Rivierengebied, zegt hij tegen onze mediapartner RTV Tiel.

14.45 De burgemeester van Arnhem heeft ook gestemd.

14.30 De gemeente Ede reageert op vragen over het dichte stembureau op station Ede-Wageningen. 'Op al onze uitingen staat dat je op het station niet kunt stemmen tussen 10.00 en 16.00 uur', laat hij weten. 'Mensen lezen maar half.'

14.10 Op het station Ede-Wageningen krijgen medewerkers opmerkingen dat het mobiele stembureau tot 16.00 uur is gesloten. Zo'n vijftien mensen wilden graag stemmen, maar moeten geduld hebben. Maar hier is over nagedacht.

13.45 Er komen na vandaag weer verkiezingen aan. Maar dan gaat het om een selecte groep mensen die naar de stembus gaat.

13.30 De opkomst in Elburg was een uur geleden 11 procent.

12.55 De burgemeester van Lochem Sebastiaan van 't Erve legt aan Omroep Gelderland nog eens uit waarom hij op klompen loopt vandaag.

12.45 Let op! Deze timelapse op het station in Arnhem duurt maar heel kort...

12.35 Rob Jetten uit Nijmegen, fractieleider voor D66 in de Tweede Kamer, stemde ook. (Beeld via NOS.)

12.15 Kandidaat voor het Europees Parlement Mark Lauriks uit Oosterbeek helpt jongeren die voor het eerst stemmen. Hij heeft een zogenoemde 'stemdate' met Joriaan van 18. De stemdates zijn een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de verkiezingsopkomst te bevorderen.

12.10 Burgemeester Agnes Schaap van Renkum deponeert haar stemformulier in de stembus.

Agnes Schaap, burgemeester van Renkum stemt. Foto: Omroep Gelderland

12.00 De blinde Wim van der Ven stemde in Wolfheze.

11.45 Een filmpje van het stemmen op het station in Nijmegen.

11.10 De gemeente Apeldoorn meldt dat om 9.30 uur 5,6 procent van de stemgerechtigden zijn of haar stem heeft uitgebracht. In Apeldoorn zijn 84 stembureaus ingericht. Er mogen in deze gemeente 126.920 mensen naar de stembus.

11.00 Het terugkeerconcert van Normaal, volgende week in Lochem, is volledig uitverkocht. Maar bij de gemeente Lochem hebben ze nog twee kaartjes liggen. En die worden weggegeven aan inwoners die donderdag gaan stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Geheel in stijl stemde burgemeester Sebastiaan van 't Erve van Lochem daarom op klompen.

10.45 Onbekenden hebben bij station Nijmegen een stemadvies op de stoep gekalkt.

10.30 Er zijn drie à vier Gelderse kanshebbers om in het Europees parlement te komen. Eén van de kanshebbers is geboren en getogen Achterhoeker (Steenderen) Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie. Zijn partij is nieuw bij de Europese verkiezingen. Ook Tineke Strik (Lingewaard) van GroenLinks maakt een grote kans op een zetel. GroenLinks heeft op dit moment twee zetels in het Europees Parlement. Het CDA heeft vijf zetels en als de christendemocraten die uitslag vasthouden, komt Henk Jan Ormel uit Hengelo (Gld) ook in het Europees Parlement terecht.

9.45 In Wolfheze wilde een man zijn dochtertje van 12 meenemen in het stemhokje. Maar dat mag niet. 'Ik vind het een beetje raar. Als je kinderen wilt opvoeden dat ze ook gaan stemmen, dan neem je ze mee. Misschien iets voor de ideeënbus: kost wat minder dan een campagne om kinderen warm te maken om straks te gaan stemmen als ze 18 zijn.' Zijn dochter vond het wel interessant: 'Dan zie je wat er allemaal op de lijstjes staan en wat hij aankruist.' Maar dat is dus verboden. 'We hebben het thuis wel op tafel gehad en erover gehad. Maar het is toch leuk om het af te maken en echt bij het stemmen te zijn', vindt haar vader.

Man wil dochter meenemen in het stemhokje:

9.00 De 84-jarige Wim van der Ven uit Wolfheze is blind en kan nu eindelijk zelfstandig stemmen. 'Voorheen verzocht ik iemand van het stembureau om een onwettige daad te verrichten, om mij te assisteren in het stemhokje. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt oogluikend toegestaan.' Nu is er echter een apparaat waar blinden en slechtzienden in braille hun partij en kandidaat kunnen kiezen en dan het goede hokje met potlood kunnen inkleuren. 'Dit geeft voldoening', verzucht Van der Ven.

Verslaggever Vera Eisink sprak met Van der Ven:

8.00 Op de grensovergang tussen Winterswijk en Oeding is deze donderdagochtend een portacabin ingericht tot stembureau. Burgemeester Bengevoord bracht daar om 08.00 uur zijn stem uit, net als andere lokale politici.

Burgemeester Bengevoord benadrukte het belang van stemmen voor de Europese verkiezingen: 'Nergens merk je Europa zoals aan de grens. Dus moet je zorgen dat je daar kan stemmen.

5.15 Het eerste Gelderse stembureau ging deze ochtend om 05.15 uur open op het Centraal Station in Nijmegen. Daar staat een mobiel stembureau, waar de mensen hun stem uit kunnen brengen.

Verslaggever Vera Eisink was vanochtend vroeg al in Nijmegen op het station:

Zie ook: Stembureaus zijn open, Nijmegen was de eerste