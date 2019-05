'Diefstal examen Frans nachtmerrie', school heeft geen idee wie dader is

Wie heeft het examen Frans van havo 5-leerlingen van het Thomas a Kempis College in Arnhem gestolen? Voorzitter Jan Jacob van Dijk van het college van bestuur tast nog in het duister. 'Ik heb geen idee, totaal niet. En misschien wil ik het ook wel niet weten. Het is gebeurd', benadrukt hij.

Het examen dat al door de docent Frans was nagekeken, werd maandag uit haar auto gestolen. Dat gebeurde toen ze onderweg naar school was gestopt voor een boodschap.

'Ramp voor de leerlingen'

'Dit is een van de grootste nachtmerries die je als bestuurder hebt. Voor de getroffen leerlingen is het een ramp dat ze het examen moeten overdoen. Dat vinden ze niet leuk, want ze dachten dat ze klaar waren', vertelt Van Dijk op Radio Gelderland.

Ondanks de teleurstelling leggen de leerlingen de schuld niet bij de juf. 'Ik dacht dat er leerlingen zouden zijn die boos waren, die dachten: shit nou moet ik nog een keer. Maar ze liepen allemaal naar de docent en sloegen hun armen om haar heen. Ze gaven haar knuffels en ondersteunden haar, in plaats van andersom. Ik vond het fantastisch om zoiets te mogen meemaken', blikt Van Dijk terug. Volgens de bestuurder had de docent Frans het er zichtbaar moeilijk mee.

'Pure pech'

Op 18 juni moeten de gedupeerden het examen overdoen en eind augustus is er de mogelijkheid voor een herexamen. Van Dijk gelooft niet dat de diefstal van het examen voorkomen had kunnen worden.

'We gaan nog kijken wat we in de toekomst kunnen doen, maar aan elke maatregel die je treft, zit een kwetsbaarheid. We sluiten onze ogen er niet voor, maar soms heb je te maken met pure pech en dat was hier het geval', aldus de bestuurder.

