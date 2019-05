Straalman glundert: 'Nog twee mooie wedstrijden te gaan'

De 2-0 overwinning was een overtuigende. De thuisploeg kwam eigenlijk niet in de problemen. 'We kwamen dan ook terecht op 2-0. Ik denk ook niet dat Cambuur nog echt grote kansen heeft gehad. Misschien hadden wij juist de kans op een nog grotere uitslag', vertelt de verdediger.

Die grotere uitslag kwam er dus niet. Maar dat iedereen had gestreden tot het eind was wel te zien. De spelers waren moe na afloop en hadden verschillende pijntjes. 'Maar dat hoort erbij', aldus Straalman. 'De wedstrijden zitten kort op elkaar. Maar wees gerust, iedereen is wel weer fit hoor tegen Sparta.'

'Hier doe je het voor'

Benschop was een van de spelers die de laatste tijd wat minder fit was. Hij had wat last, vooral als hij op kunstgras moet spelen. Maar vandaag toonde hij zijn grote waarde met twee goals. 'Dat is altijd mooi voor een spits. En we straalden ermee uit dat we het hier gingen doen. Ik voel me nu extreem goed en het is natuurlijk lekker dat de fans mij nu toezingen. Daar doe je het voor.'

Foto: Broer van den Boom

'Sparta goede ploeg'

Maar Sparta is geen makkelijke tegenstander in de finale, denkt de aanvoerder. 'Het is gewoon een goede ploeg. Ze komen niet voor niets zover. Maar wij gaan laten zien dat we in de eredivisie thuis horen. We moeten uit een goed resultaat neerzetten en het dan thuis afmaken.'

En dan was het weer een lang seizoen voor De Graafschap. 'Ja, ik denk dat ik maar één seizoen geen play-offs heb gespeeld. Voor de rest waren het allemaal lange seizoenen. Maar je speelt wel ergens voor, dus dat is leuk.'

'Finale ga ik op kunstgras spelen'

De Graafschap speelt nu dus de finale. Iets waar Benschop niet heel gelukkig mee is. 'Ik voel me inderdaad niet lekker op kunstgras, maar het is een finale. Dus ik ga spelen. En tegen Zwolle speelden we ook op kunstgras en toen scoorde ik ook.'