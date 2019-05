Examen Frans gestolen uit auto: 'Vooral vervelend voor docent'

Het examen Frans van havo 5-leerlingen van het Thomas a Kempis College in Arnhem is uit de auto van de docent Frans gestolen. Dat laat voorzitter Jan Jacob van Dijk van het college van bestuur weten in een toelichting.

Het examen werd op woensdag 15 mei afgenomen. De docent Frans keek het examen in het daarop volgende weekend thuis na. Op maandag nam ze het in haar tas mee naar school, om het over te dragen aan de tweede corrector. Onderweg naar school stopte de docent voor een boodschap. Tijdens deze stop werd de tas met de examens uit haar auto gestolen. Volgens de docent was de auto afgesloten. Hoe er is ingebroken is niet duidelijk: er was geen ruit ingeslagen.

Positieve reacties

De schoolleiding meldde de diefstal direct bij de inspectie van onderwijs. Deze verklaarde het examen vervolgens - conform de regels - ongeldig. Besloten werd om de betrokken leerlingen en hun ouders pas op woensdag 22 mei op de hoogte te stellen om extra stress bij de laatste examens te voorkomen.

'Natuurlijk is het heel vervelend voor de leerlingen', zegt Van Dijk. 'Maar ze hebben eigenlijk heel positief gereageerd. Ze hebben heel veel steunbetuigingen aan de docent Frans gegeven.'

Gewoon op vakantie

Dat blijkt ook uit de woorden van Lisa Sanders, een van de gedupeerde leerlingen. 'Natuurlijk waren er leerlingen die het vervelend vonden, die dachten dat ze klaar waren. Maar je doet er niets aan. Het is vooral vervelend voor de leraar.'

Op 12 juni krijgen de leerlingen de uitslagen van de examens. Op 18 juni is het herexamen voor Frans. De havo-leerlingen gaan dan hun examen opnieuw maken. Mocht één van die leerlingen op basis van het nieuw gemaakte examen een herexamen nodig hebben, dan is hier in augustus nog gelegenheid voor.

Volgens Van Dijk zijn er voor het examen op 18 juni geen grote problemen te verwachten met de planning van de leerlingen. Op voorhand hebben ze al te horen gekregen tussen 12 en 18 juni bijvoorbeeld geen verre reizen te plannen, omdat ze sowieso rekening moeten houden met een mogelijk herexamen.