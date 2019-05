Helft bedrijven in Vorden weer bereikbaar, schoonmaak duurt nog weken

De panden in het afgezette gebied op bedrijventerrein Werkveld die weer open mogen, hebben daarover informatie ontvangen van de gemeente. De andere circa tien bedrijven moeten nog minimaal tot donderdag wachten. Zodra hun pand wordt vrijgegeven, worden ook zij geïnformeerd.

Schoonmaken duurt nog weken

Woensdagochtend is in alle vroegte begonnen met het saneren van asbest, om de bedrijven weer bereikbaar te krijgen. 'De eerste prioriteit is dat bedrijven zo snel mogelijk weer open kunnen en inwoners weer zo snel mogelijk naar huis', zegt burgemeester Marianne Besselink daarover.

Hoe lang het duurt voordat het zover is, kan ze nog niet zeggen. In totaal kunnen de schoonmaakwerkzaamheden volgens haar drie tot vier weken in beslag nemen.

'Brand is verschrikkelijk'

De brand ontstond dinsdag in een loods met auto's en sloeg over naar een plasticverwerker. Diverse woningen, bedrijven en een kinderdagverblijf werden ontruimd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Burgemeester Besselink noemt de brand 'verschrikkelijk'. 'Hier hoop je vooral heel veel op te oefenen, maar het nooit in de praktijk te hoeven brengen.'

Bekijk een reportage na de brand in Vorden:



Zie ook: