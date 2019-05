Boeren uit Lochem krijgen dubieuze briefjes van dierenactivisten

Ook Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die samen met haar man en zoon een vleesvarkensbedrijf in Hengevelde runt, ontving een brief. De CDA-politica spreekt van 'dreigbrieven aan tientallen boeren, geschreven in het Engels en Spaans'. De boeren krijgen onder meer de vraag of ze zelf als hun koeien zouden willen leven.

Korte teksten

De politie spreekt liever niet over 'dreigbrieven', laat een woordvoerster weten. Volgens haar zijn het korte teksten, waarvan ze de exacte inhoud niet kan prijsgeven. 'Ik kan daar geen uitspraken over doen, omdat het als mogelijke daderinformatie wordt gezien.'

Het is nog onduidelijk van wie de briefjes afkomstig zijn. Ze zijn niet specifiek op één sector gericht, zegt de politiewoordvoerster. Er zitten zowel veehouders met koeien als varkens tussen de ontvangers.

Meer boeren met briefjes?

De boeren hebben vooralsnog geen aangifte gedaan bij de politie. Gezien de recente ophef rond dierenactivisten kan in samenspraak met het Openbaar Ministerie toch worden besloten een onderzoek te starten, zegt de woordvoerster. Zo leidde een congres van dierenactivisten in Amsterdam onlangs tot een bezetting bij een Brabantse varkensboer. 'We willen graag weten of er meer boeren zijn die deze briefjes hebben ontvangen.'

