Nieuwe vervoerder voor Plus OV Hattem

Reizigers in het routegebonden vervoer in Hattem krijgen daardoor vanaf augustus te maken met nieuwe chauffeurs en andere routes. PlusOV-directeur Guido Eggermont: 'Dit komt omdat we met een aantal nieuwe taxibedrijven gaan werken. Voor deze reizigers is de chauffeur een vertrouwd gezicht. De chauffeurs zullen met alle reizigers kennismaken voordat het vervoer start. Dat gaan we samen met de vervoerders zorgvuldig organiseren.'

Vanaf augustus maken zo’n 150 mensen in zes gemeenten waaronder Hattem via PlusOV gebruik van het vervoer naar instellingen voor dagbesteding en dagbehandeling. Na de zomervakantie organiseert PlusOV dagelijks voor 600 leerlingen het vervoer naar en van school. Alle reizigers krijgen voor 1 augustus informatie over het vervoer en een informatiebrochure.