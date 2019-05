Arnhem en Nijmegen hebben OV-ambities maar wachten op Gelderse miljoenen

door Huibert Veth

Woensdagavond sprak de Arnhemse gemeenteraad over een voorstel voor een gezamenlijk toekomstbeeld voor het openbaar vervoer in Arnhem en Nijmegen. Dit is een uitwerking van de visie van de provincie die eerder werd vastgesteld.

Hierbij wordt uitgegaan van hoogwaardig vervoer met bussen die in gestrekte routes met een hoge frequentie rijden. Bijvoorbeeld vanuit regiokernen of P&R-locaties naar de stad.

Trolleybussen

Arnhem hecht waarde aan zijn trolleybussen die bovendien uitstootvrij zijn. Het streven is om elke wijk rechtstreeks met het station of centrum te verbinden. De maximale loopafstand naar een bushalte moet 400 meter zijn. De herinrichting van de Oude Zevenaarseweg en de Jacob Cremersstraat wil Arnhem al dit jaar realiseren. Hier heeft de provincie 2 miljoen euro voor vrijgemaakt.

De plekken in Arnhem die in aanmerking komen voor een verbeterde doorstroming, routeoptimalisatie of kwaliteitsimpuls (tekst loopt door onder de afbeelding).

De gemeente bepaalt over welke wegen er bussen mogen rijden maar de provincie bepaalt welke routes er gereden worden en hoe vaak. Of er invulling gegeven wordt aan de wensen van de gemeente is dus nog maar de vraag. Daarnaast is het beschikbare budget momenteel ontoereikend.

Bekijk hier de reactie van wethouder Roeland van der Zee (tekst loopt door onder de video):

Exploitatiebudget moet worden verhoogd

Het zogeheten exploitatiebudget bedraagt voor de regio momenteel tussen de 40 en 45 miljoen euro laat de gemeente weten. Als de provincie dit bedrag niet substantieel wil verhogen zullen de ambities bijgesteld moeten worden. Volgens wethouder Roeland van der Zee zal dit in eerste instantie betekenen dat onrendabele lijnen op het platteland geschrapt worden maar het kan ook Arnhem raken. Hij gaat ervan uit dat het zover niet zal komen.

Daarnaast heeft de regio de komende jaren tussen de 4 en 8 miljoen euro investeringsbudget per jaar nodig voor aanpassingen aan onder meer wegen en haltes om de plannen mogelijk te maken. Ook dit bedrag moet van de provincie komen. De komende weken zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het voorstel.

