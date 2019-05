Campingspullen, jerrycans,startkabels gezocht voor de Challenge Antwerpen -Banjul

Wij willen met onze Stichting Rescue Baby Gambia een betere zorg realiseren voor de moeders en kinderen in Gambia, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Het is triest om te zien hoe moeders bevallen in een kliniek of ziekenhuis, waar de benodigde spullen niet aanwezig zijn om alles hygiënisch en veilig te laten verlopen. Er zijn geen noodzakelijke zorgmaterialen aanwezig voor een goede zorg voor moeder en kind. Met enige regelmaat sturen we de benodigde hulpgoederen per schip. Om dit te kunnen blijven financiëren is geld nodig.

Daarom doen wij in oktober 2019 mee aan de Antwerpen - Banjul Challenge in de hoop zoveel mogelijk geld op te halen voor onze stichting. Wij gaan tijdens deze challenge met verschillende teams een afstand van 7100 km afleggen in 20 dagen tijd. Onze vrachtwagen waar wij mee gaan rijden zal, nadat we Banjul hebben gehaald, in Gambia blijven, zodat wij deze daar kunnen gebruiken. De auto's zullen na afloop worden verkocht. De opbrengst gaat naar de Stichting. Nu zijn wij voor onze challenge nog op zoek naar verschillende spullen.

Wie kan ons helpen aan deze spullen:

· Kooktoestel zoals op de camping (gas)

· Brandblusser

· Lamp (solar)

· Verlengsnoer (25m) evt.

· Koelkastje

· Bandenspanningmeter

· Waterjerrycans (5 dagen a 6 ltr. Pp per dag)

· Krat voor drinkflessen

· Brandstof jerrycans 700 km. Overbruggen

· Koffiezetapparaat 12v erg handig

· Omvormer 12-23- volt voor apparatuur

· Zandplaten (voor het vastzitten tijdens de rit)

· Schep

· Driehoek tentluifel

· Gereedschapkist met (schroevendraaiers, doppenset, diverse tangen, ty-wraps, ijzerzaagje, etc.) bouten, moeren, ringen,….alles blijft in Gambia na aankomst

· Startkabels

· V-snaar vrachtwagen

· Motor olie

· Muskieten netten

· Waxine kaarsjes (veel)

· Hoofdlampen

Kunt u Stichting Rescue Baby Gambia helpen aan spullen? Reageren kan hieronder!