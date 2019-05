Ooievaarsblog: Survival of the fittest

14 mei 2019. Met de camera wordt niet alleen het leven van de ooievaars in beeld gebracht. Ik sprak een mevrouw die haar hond uitlaat op de dijk, dan naar de camera zwaait en thuis kijkt of ze goed in beeld was. Vandaag komen de kinderen helpen met beesten voeren en zien het roeibootje liggen. 'Gaan we varen?' Even later hoor je de stemmetjes via de camera en dan komt het bootje rechts in het beeld gevaren. De ooievaar kijkt onverstoorbaar toe.

15 mei 2019. De kleintjes worden al zindelijk: ze schuifelen achteruit, heffen hun kont op en poepen over (en op) de rand. Ik zie steeds vaker dat een jong naast de moeder op het nest ligt, ook staan de ouders steeds vaker rechtop in het nest dan dat ze zitten. De kleintjes worden te groot om onder de vleugels van de ouders te blijven.

16 mei 2019. De man komt soms met vreemde prooien aan. Hij brengt een losse bos gras of zwad uit een sloot of zo. De jongen pikken er wel even in. Het lijkt wel dat er toch iets te eten tussen zit.

17 mei 2019. Het gezinsleven verloopt iets anders dan voorgaande jaren. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen:

1. de moeder heeft nog steeds last van haar poot.

2. door de droogte is het niet gemakkelijk om aan pieren te komen en brengen de ouders relatief grote prooien naar het nest.

Normaal gesproken wisselen de ouders elkaar af. Ze zitten twee uur op het nest en gaan dan twee uur op pad om te foerageren. Zodra de ene ouder arriveert, verlaat de ander het nest.

Dit jaar gaat het allemaal wat anders. De moeder heeft na de val van het nest nog steeds zichtbaar last van haar poot. Hoewel de vader haar soms lijkt aan te sporen om weg te gaan, maakt ze niet altijd veel haast. Het komt regelmatig voor dat de vader op het nest komt, zijn krop leeg braakt en weer vertrekt voor een volgende lading eten. Moeder blijft bij de kinderen en deelt mee in hun maaltijd. Het is mooi om te zien hoe dieren zich aan passen aan de situatie. De taken worden anders verdeelt en het gezin vaart er (redelijk) wel bij.

Op de chat wordt daar anders over gedacht. Deed men eerst lelijk over de man omdat hij zo vaak wilde paren met zijn gewonde partner, nu is men boos op de vrouw die het eten van haar kinderen opeet (schande!) en haar man voor zich laat zwoegen.

Het aantal kijkers neemt toe. Waren het er steeds rond de 25, nu zijn er steeds vaker 50 kijkers of meer. Soms loopt het aantal op tot boven de 100.

Onrust

Plotseling is er een hoop onrust op de chat. Een groep kijkers uit Polen en Tsjechië maakt zich zorgen om de gewonde moeder, vindt dat er een dierenarts bij moet komen en dat er bijgevoerd moet worden. Ze vinden dat er in Polen beter voor de dieren gezorgd worden dan hier. De bezoekers van de chat lijken elkaar op te stoken en bang te maken. Verschillende mensen zoeken contact met een dierenarts of de vogelwacht. Reacties als “dit is de natuur” worden als “wreed” en “dieronvriendelijk” afgedaan.

Wij worden tot twee keer toe gebeld door de redactie van Omroep Gelderland met de vraag of het echt allemaal zo erg is en of er opgetreden moet worden. Wij denken dat er niks aan de hand is. De ouders doen hun uiterste best, passen hun leven aan aan de omstandigheden en de kleintjes groeien als kool. Dat de ouders twee jongen opgegeten hebben, is een normaal verschijnsel.

Ze hadden ze ook over de rand van het nest kunnen gooien, maar dat zou verspilling geweest zijn. Ooievaars leggen altijd meer eieren dan het aantal kuikens dat ze groot kunnen brengen. De anderen zijn “reservejongen”. Alleen als de omstandigheden buitengewoon goed zijn, overleven er meer dan twee jongen.

18 mei 2019. Het is warm op het nest. De jongen zitten met de snaveltjes open om af te koelen, ze waggelen een beetje heen en weer in het nest. Ze zeuren en bedelen een beetje, maar ja, dat is iets dat kinderen eigen is, toch?

Dan keert de vader terug met een veel te grote prooi. Een jong valt er gretig op aan, maar krijgt het eten niet door zijn keel. Hij worstelt ermee. Het lijkt of hij erin zal stikken. Dan pakt de moeder de prooi af. Ze moet er behoorlijk aan trekken om hem los te krijgen uit de snavel van het jong en eet hem zelf op. De jongen vechten om de restjes. Trekken het uit elkaars bek.

De man vertrekt meteen weer voor een nieuwe lading eten. Hij komt terug en geeft de kleintjes te drinken door vocht uit zijn snavel te laten lopen. Het ziet een beetje slijmerig uit. De vrouw verlaat het nest en de man gaat als een parasol achter zijn kinderen staan.’s Avonds zie ik hoe de moeder haar zere poot gebruikt om voorzichtig aan haar kop te krabben.

19 mei 2019. Het zijn net kinderen, die jonge ooievaartjes. Het ene moment vechten ze om eten, even later liggen met de vleugels over elkaars schouder geslagen te slapen.

21 mei 2019. De moeder blijft heel lang weg van het nest. De ouders zijn nu ook vaker tegelijk weg en laten de jongen alleen achter. Het gevaar dat kraaien hen zullen pakken is nu wel geweken. Ze zijn al best flink, krijgen al zwarte randen langs de vleugels. Het kleinste jong lijkt niet zo fit.

Op de chat barsten de verwijten weer los. Dat het een schandaal is dat de jongen overlijden en de moeder steeds meer verzwakt. Dat TV Gelderland schuldig is, dat ze al veel eerder in hadden moeten grijpen. De sfeer is grimmig. Wij twijfelen of we de camera niet beter uit kunnen zetten, voordat de zaak escaleert.

De mensen snappen blijkbaar niet hoe de natuur in elkaar zit. Wie op tv naar natuurfilms kijkt, ziet hoe hardvochtig het er soms aan toe gaat in de dierenwereld. Deze ooievaars zijn wilde dieren, die hier toevallig in onze tuin broeden en waar toevallig een camera bij staat zodat we kunnen zien hoe dat allemaal gaat. Wij vinden het mooi om dat met anderen te delen.

Om mensen een kijkje te gunnen in het (gezins)leven van de ooievaar. Ook als dat niet altijd over rozen gaat. De mensen kunnen er van genieten, er iets van leren. Het is mooi om te zien hoe de dieren proberen hun problemen op te lossen. Zonder onze hulp. En soms gaat dat mis. Zo zij het.

Dit zijn geen kanaries of cavia’s die door een liefhebber gefokt worden, die verwend worden met snoepjes, speeltjes, vitamientjes. Trouwens, ook bij huisdieren gaat het niet altijd van een leien dakje, ook in de fokkerij heb je 'uitval door natuurlijke oorzaak'. Een oude geitenfokker leerde ons al lang geleden: 'Waar dieren zijn, zijn velletjes'.

22 mei 2019. Het kleinste kuiken is niet fit. Het lijkt of hij dood is. Als de vader er even aan duwt en trekt, beweegt het wel met de vleugel, maar er zit weinig energie in. Rond 11.11 uur komt hij opeens weer overeind. Hij ziet er rommelig uit, maar een paar uur later staat hij toch rechtop op zijn pootjes. Het grootste kuiken is duidelijk groter en sterker. Die is lekker actief. Banjert door het nest, bedelt, poept over de rand. Ze rommelen wat om elkaar heen en vallen weer tegen elkaar in slaapt, terwijl de moeder de wacht houdt.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.