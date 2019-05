Plan voor ecobuurt bij Nederasselt: 'Nog nergens op deze manier'

door Rob Haverkamp

De mensen die er gaan wonen moeten een gemeenschap vormen die voor elkaar en het terrein zorgt. Huisarts Joop de Vette woont met zijn vrouw in een oude monumentale boerderij met twee hectare land. Op de twee hectare daarachter ligt rijksmonument de Maasmolen. De Vette wil van die vier hectare een duurzame woonwijk maken, waar ongeveer tachtig mensen twintig anderen gaan helpen die zorg nodig hebben.

Veertig huizen in natuurgebied

Gelderland kent al vergelijkbare duurzame woonwijken, zoals Eva-Lanxmeer in Culemborg, de van stro en hout gebouwde wijk Iewan in Lent en de daar vlakbij gelegen woongemeenschap Eikpunt. In Nederasselt ligt de nadruk op zorg voor elkaar. De Vette: 'Een ecologische gemeenschap waar zorg en wonen en verantwoordelijkheid voor elkaar allemaal bij elkaar komt. Dat is voor zover wij weten nog nergens op die manier.'

Honderd mensen verdeeld over een veertigtal huizen, blijft er dan nog wat over van het natuurgebied rond de molen uit 1740? 'Vier hectare betekent dat er heel veel ruimte tussen de huizen zit', pareert Joop de Vette die mogelijke vrees. 'En omdat we die huizen bouwen met groene daken, zal het er van buiten nog steeds heel natuurlijk uitzien'.

'Heel mooi idee'

De gemeente Heumen ondersteunt het plan, zodat er subsidie aangevraagd kan worden bij de provincie voor een haalbaarheidsonderzoek. 'Een heel mooi idee', noemt wethouder René Waas de plannen voor de duurzame woonwijk. 'Maar het blijft natuurlijk nog een idee. Er zijn nog heel veel momenten waarop we ja of nee kunnen zeggen. En dat hebben we ook heel duidelijk gecommuniceerd met de initiatiefnemers.'

Die initiatiefnemers zijn optimistisch over het verwezenlijken van hun duurzame droom. 'Ja, pessimisme daar is genoeg van in Nederland, daar komen we niet mee verder', lacht huisarts De Vette. Als het aan hem en zijn mede-initiatiefnemers ligt kan volgend jaar mei al de eerste schop de grond in. Volgende maand volgt een informatieavond voor omwonenden.