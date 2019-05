Spotlight: 'Lange wachttijd ggz schrijnend'

Na de eerste publicatie over het onderzoek van Spotlight naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Ede, reageerden diverse Edenaren. Eén van hen is Monique Harskamp, psycholoog en EFT- en EMDR-therapeut. Volgens haar moet er meer aandacht komen voor andere routes naar psychologische hulp naast de ggz.

Harskamp heeft een eigen praktijk in Ede en is gespecialiseerd in angst en paniek. Ze werkt al zo’n drie jaar als vrijgevestigde psycholoog. Dit betekent dat ze geen contract heeft met een zorgverzekeraar en dat geen verwijzing van de huisarts nodig is om therapie te volgen. 'De ggz is enorm ingewikkeld en zorgverzekeraars hebben daar grote invloed op. Dat maakt dat het systeem binnen ggz-instellingen vaak stroperig verloopt en lange wachttijden kent', stelt de psychologe. 'Na de intake begin ik gelijk met behandelen. Ik heb dan ook veel minder met administratieve rompslomp te maken.'

Wal en schip

De keuze om voor zichzelf te beginnen, maakte Harskamp een aantal jaren geleden. 'Ik heb van dichtbij gezien hoe een traject in de ggz kan lopen. Het is schrijnend om iemand zo lang op de wachtlijst te zien staan.” Een methode die zij bewust niet gebruikt, is diagnose aan de hand van de DSM-5, een handboek met psychologische aandoeningen.' In de ggz ben je gedwongen een diagnose te stellen om iemand volgens de protocollen te behandelen. 'Dat gaat vaak mis, want niet alle klachten vallen onder de DSM-5. Klachten kunnen te mild zijn en symptomen van bijvoorbeeld PTSS (posttraumatische stressstoornis), angsten en depressies kunnen erg op elkaar lijken. Mensen met klachten die niet binnen de DSM-5 kunnen worden geplaatst, vallen tussen wal en schip.'

Harskamp werkt daarom met een zogenaamde hypothese. 'Ik vind het belangrijk om iemand te horen en te zien en aan de hand daarvan een inschatting te maken van het probleem. Soms staat het bij wijze van spreken op iemands voorhoofd geschreven dat diegene een spinnenfobie heeft, in andere gevallen zijn de klachten genuanceerder', vertelt ze. 'Dat je daar later achter komt, heeft ook te maken met de relatie je opbouwt. Ik kijk naar de klachten en daar pas ik mijn aanpak op aan. Ik heb de vrijheid om die aanpak gaandeweg aan te passen.'

Verwijzen

Vrijgevestigde psychologen kunnen niet alle soorten therapie bieden. Harskamp geeft EFT- en EMDR-therapie, bedoeld voor kortdurende behandelingen. Ggz-instellingen kennen verschillende disciplines onder één dak, waardoor het verwijzen naar een andere psycholoog intern geregeld kan worden. 'Soms worden cliënten vanuit instellingen naar mij doorgestuurd, omdat de wachttijden te lang zijn', aldus Harskamp. 'Maar natuurlijk lukt het mij ook niet altijd om iemand snel te helpen. Dan verwijs ik gericht door naar een psycholoog die langdurig kan behandelen.'

Het voordeel van diagnose volgens de DSM-5 is dat de therapie wordt vergoed. Een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog valt onder alternatieve zorg en om daar een bijdrage voor te krijgen, moet de patiënt aanvullend verzekerd zijn. De vergoedingen zijn afhankelijk van de polis die is afgesloten.

Rozemarijn van der Stelt en Sanne Germans zijn studenten journalistiek en voeren dit onderzoek uit voor Bureau Spotlight, een nieuwe onderzoeksredactie in de regio Foodvalley. Bureau Spotlight is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek van de CHE in Ede. Het onderzoeksplatform is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.