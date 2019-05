Sloeg de pianostemmer de dominee wel neer? Advocaat wil nieuw onderzoek in zaak Rhenoy

Er moet opnieuw gezocht worden naar het wapen waarmee dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy in november 2017 werd neergeslagen. Dat vindt de advocaat van de 51-jarige pianostemmer uit Tricht, die voor poging tot doodslag is veroordeeld. Zowel de pianostemmer als het Openbaar Ministerie gingen tegen dat vonnis in hoger beroep.

'Hoe kan het dat de route die mijn cliënt van de kerk naar het huis waar hij werd aangetroffen helemaal bekend is en dat nergens het wapen is gevonden?', vraagt advocaat Jan Peter van Schaik zich af.

Zwaargewond

Zijn cliënt zou in november 2017 de piano stemmen in de kerk van dominee Wassenaar in Rhenoy. De dominee werd even later zwaargewond gevonden door haar huisgenoot. Ze is blijvend gehandicapt en heeft permanent hulp nodig. Omdat er veel bewijs is dat de pianostemmer als enige in de kerk aanwezig was, achtte de rechtbank bewezen dat hij degene moet zijn die de dominee heeft toegetakeld. Poging tot moord achtte de rechtbank niet bewezen.

Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de pianostemmer doelbewust op weg was naar de dominee om haar te vermoorden en ging tegen het vonnis in beroep. De pianostemmer kreeg na het incident een hartaanval, lag in coma en herstelde daar slecht van. 'Hij kan zich niets herinneren en blijft erbij dat hij het niet gedaan heeft', zegt zijn advocaat.

Van Schaik vervolgt: 'Ik vraag me af hoe het kan dat er zoveel bloed gevloeid heeft en dat nauwelijks iets op de kleding van mijn cliënt zit. En dat het wapen nooit is gevonden. En de dominee heeft niet gezien wie haar heeft neergeslagen. Dus is de vraag: was het mijn cliënt wel?'

Nieuw onderzoek?

Het gerechtshof buigt zich nu over de wens om opnieuw op zoek te gaan naar het slagwapen en opnieuw de kleding van de verdachte te onderzoeken. 5 juni wordt dat duidelijk.

