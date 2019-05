Wie helpt Erwin om een toeristenvisum voor zijn Filipijnse vriendin te regelen?

Ik ben Erwin 51 jaar en nu nog vrij gezellig. Ik heb een lieve vrouw leren kennen in de Filipijnen, en nee geen geldzoeker of roemzoeker maar een oprechte vrouw.

Wij zijn van plan te trouwen en daar zit hem dan ook gelijk het probleem, ik zie door de bomen het bos niet meer. Wij willen trouwen in de Filipijnen en daarna graag in NL gaan wonen, echter snap ik echt helemaal niks van de procedures die ik moet volgen en zeker de kosten zijn nogal onduidelijk. Mijn vraag is of er iemand is die ons in het gehele proces zou willen en kunnen helpen. Is er bijvoorbeeld iemand die hier ervaring mee heeft?

Het doet erg veel pijn elkaar te moeten missen en zo ver van elkaar te leven.

We willen eerst graag een toeristenvisum voor 3 maanden regelen zodat mijn vriendin Nederland kan leren kennen, ze is hier namelijk nog nooit geweest.

Mocht ze het niks vinden ga ik daar naar toe. Ik ben daar al geweest en het is prachtig en de omgang met elkaar is een beetje Zuid Europees dus veel meer met familie en mensen waarderen elkaar echt. Maar het liefst gaan we samen in Nederland wonen want het is hier natuurlijk wel veiliger.

Is er iemand die Erwin kan helpen met het regelen van een toeristenvisum voor zijn Filipijnse vriendin? Laat hieronder uw reactie achter!