Barnevelder ontwerpt kippenstal van de toekomst

door Wim van Amerongen

De uitstoot van fijnstof in de pluimveesector zorgt voor veel zorgen voor de volksgezondheid. Daarnaast krijgen pluimveehouders ook te maken met steeds strengere milieueisen. Toch besloot Barnevelder Jurrian Romijn om alsnog zijn eigen stal te beginnen.

Omdat het niet mogelijk was om binnen de vergunningen een gebruikelijk opfoksysteem te gebruiken, moest hij zelf iets bedenken. Het belangrijkste verschil met de gebruikelijke opfokstallen is dat het systeem van Romijn een stuk minder ammoniakuitstoot heeft.

Bekijk hier de reportage:

Uitstoot

'Wij hebben onderaan de stal een band geplaatst die de mest van de kippen direct uit de stal haalt. Normaal gesproken blijft mest een paar weken liggen, waardoor er veel ammoniak wordt opgebouwd', legt Romijn uit. Een ander verschil is dat er extra plateau's zijn aangebracht, waardoor de kuikens beter leren springen en vliegen.

De verwachte ammoniakuitstoot van dit systeem is 14 gram per dierplaats per jaar. In veel gebruikte opfoksystemen is de uitstoot bijna acht keer hoger. Ongeveer 110 gram per dierplaats per jaar.

Nieuwkomer

Om uit het niets een stal te beginnen waar ruim 30.000 biologische kippen in kunnen worden gefokt is niet altijd makkelijk geweest. Het grootste probleem was de aanvraag voor een geschikte vergunning.

Sjaak van Schaik vraagt voor agrariërs vergunningen aan en merkt dat meerdere pluimveehouders daar problemen mee hebben. 'De veehouderij komt vaak negatief in beeld. Zeker op het gebied van fijnstof. We hebben daarom afgesproken om een stapje harder te werken om dat op te lossen', legt hij uit. 'Deze stal is daar een goed voorbeeld van.'

Toekomst

Afgelopen week kwamen enkele geïnteresseerden pluimveehouders een kijkje nemen bij Romijn. Toch denkt hij niet dat de meeste kippenstallen straks omgebouwd worden. 'Het is natuurlijk ontzettend kostbaar om je stal opnieuw in te richten. Dus ik verwacht dat veel fokkers ervoor kiezen om te wachten. Maar ik denk zeker dat dit soort systemen de toekomst hebben.'