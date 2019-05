Spotlight: Hoe kwam de 'Experience' naar Ede?

De gemeenteraad van Ede is akkoord met een bijdrage van zes miljoen euro voor de World Food Center Experience (WFCE). Hoe is dit project eigenlijk in Ede terechtgekomen? Een kort overzicht van de beginjaren van de WFC Experience.

Het oorspronkelijke plan komt van Therus Gieling, een Edese agrifood-ondernemer. Hij vraagt zich in 2011 af waarom er nog geen plek is waar kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar komen om samen te werken en om kennis te delen op het gebied van agrifood. Dat idee groeit uit tot de World Food Center Experience. Naast een ontmoetingspunt is de Experience ook bedoeld om consumenten te informeren over voedsel en de productie ervan. Gieling richt de stichting World Food Center op.

Selectie

De stichting schrijft in 2011 een pitch uit, waarop steden zich kunnen inschrijven als vestigingsplaats. Tien gemeenten doen dat, waaronder Venlo, Amsterdam en Rotterdam. Ook Ede besluit deel te nemen, samen met Wageningen, de Wageningen Universiteit en de provincie Gelderland in. In 2012 blijven Rotterdam en Ede als laatste twee over. Beide steden gaan apart met de stichting in gesprek voordat de definitieve standplaats wordt gekozen. De pitch kost zowel Rotterdam als Ede twee ton. Ede deelt de kosten met haar partners. Zo betaalt de provincie 75.000 euro en Wageningen en de universiteit samen 25.000 euro.

Twee gebieden in Ede hebben op dat moment genoeg ruimte voor de 'Experience': de Mauritskazerne in combinatie met het Noordplein bij het station (het huidige bus- en fietsplein) en een locatie aan de zuidkant van het station, in de buurt van het voormalige zwembad. Deze plek kan gecombineerd worden met de Westhal Enka.

Vestigingsplaats

Uiteindelijk wordt Ede met de voormalige kazernes Friso en Maurits in 2013 aangewezen als vestigingsplaats. De gemeente zoekt een commerciële partij en komt terecht bij WFC Development BV. Deze krijgt de verantwoordelijkheid voor het verder ontwikkelen van onder meer het masterplan. Een haalbaarheidsonderzoek gaat van start. Binnen twee jaar verbinden meer dan twintig bedrijven en organisaties zich aan de realisatie.

Voor het ontwerp wordt het Amerikaanse BRC Imagination Arts ingeschakeld, dat ook heeft gewerkt aan de Heineken Experience. Het bedrijf komt in 2018 met het masterplan. Daarin is te lezen dat de Experience ongeveer 7.600 vierkante meter in beslag zal nemen. Op basis van dit plan is een tweede haalbaarheidsonderzoek gedaan. Er wordt verwacht dat het bezoekersaantal 330.000 per jaar zal zijn en dat de realisatie ongeveer 60 miljoen euro zal kosten.

Hoe nu verder? Het jaar 2020 zal in het teken staan van het verder uitwerken van het masterplan en het maken van een definitief ontwerp. Er zijn veel partijen bij betrokken, zoals overheden, het bedrijfsleven, maar ook stichtingen en goede doelen. De ambitie is om de Experience klaar te hebben in 2022. Allereerst zullen gemeente en provincie een onafhankelijke stichting oprichten, die een definitief ontwerp maakt van het gebouw en die de eigenaar zal worden.

Heeft u vragen of kritische kanttekeningen, laat het ons weten via bureau@bureauspotlight.nl.

Romy van der Wiel en Renée Oosthoek zijn studenten journalistiek en voeren dit onderzoek uit voor Bureau Spotlight, een nieuwe onderzoeksredactie in de regio Foodvalley. Bureau Spotlight is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek van de CHE in Ede. Het onderzoeksplatform is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.