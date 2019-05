Liverpool keurt complex Terborg Toernooi

In aanloop naar de veertigste editie van het Terborg Toernooi voor jeugdteams onder 19 jaar eind deze maand kwam een delegatie van de Premier Leagueclub Liverpool FC naar het stadje om de locatie te keuren. Head of education and welfare Phil Roscoe liet zich rondleiden op de Paasberg en was tevreden met wat hij zag.

'Als onderdeel van de risicoanalyse van het toernooi komen we langs om het hotel en de faciliteiten te bekijken', aldus Roscoe. 'We maken kennis met de organisatoren om zeker weten dat alles veilig en in orde is voor onze jeugdspelers.' Toernooidirecteur Rob Gudden verzorgde de rondgang langs de faciliteiten. Hij is trots dat met Liverpool en ook Tottenham Hotspur twee Engelse topploegen onderdeel uitmaken van het deelnemersveld: 'Je hebt de nummer een en twee van Europa', vertelt Gudden trots.



Waar Ajax Cape Town de selectie voor het Terborg Toernooi al bekend heeft gemaakt, is het deelnemende team van de nummer twee van Engeland nog niet bekend. Zo is deelname van eventuele deelname van Nederlander Ki-Jana Hoever nog niet duidelijk. 'De staf is momenteel aan het bekijken welke selectie komt', zo legt Roscoe uit. 'Niet alleen voor Ki-Jana, maar ook voor een aantal andere spelers moeten we nog kijken of ze beschikbaar zijn, maar ik ga ervan uit dat we met het sterkst mogelijke team komen.'



Champions League-finale in Terborg

De finale van de Champions League gaat dit seizoen tussen Tottenham Hotspur en Liverpool, twee ploegen die ook op het Terborg Toernooi staan, wat betekent dat mogelijk dezelfde eindstrijd wacht op het jeugdtoernooi. 'Ik dacht daar ook gelijk aan', zegt Roscoe lachend. 'Maar niet alleen Tottenham, er zijn Braziliaanse en Nedelrandse teams die meedoen. Wat er ook gebeurt, het is een mooie ervaring om onderdeel van uit te maken.'



Naast Tottenham en Liverpool bestaat het deelnemersveld aan het Terborg Toernooi uit De Graafschap, Vitesse, Ajax Cape Town (Zuid-Afrika), Palmeiras (Brazilië), Flamengo (Brazilië) en FC Midtjylland (Denemarken).