Arnhemse terreurverdachten toch naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

Vijf Arnhemse terreurverdachten gaan onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Het onderwerp stond woensdag centraal tijdens een zitting in de beveiligde rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechter de verdachten in de kliniek te plaatsen voor psychiatrisch onderzoek.

Vijf van de zes verdachten waren woensdag aanwezig, waaronder de hoofdverdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechter de verdachten in de observatiekliniek te laten onderzoeken als groep. Volgens de Officier van Justitie wil het OM inzicht in de kans op herhaling.

Hoofdverdachte Hardi N. liet weten alleen als individu beoordeeld te willen worden in het Pieter Baan Centrum. De andere vier gaven aan helemaal niet naar de observatiekliniek toe te willen.

Teveel mensen om te onderzoeken

De Officier van Justitie deelt de zorg van de advocaten dat de observatiekliniek dichtslibt met zes verdachten, maar hij vindt onderzoek wel noodzakelijk. 'Je kunt niet zeggen, laat maar zitten. Daarvoor is het te belangrijk.'

Officier Ferry van Veghel legt dit na afloop verder uit: 'Ze worden verdacht van een ernstig feit. Het plannen van een grootschalige aanslag waarbij ze zelf het leven leken te willen geven. Daarom willen we inzicht in de geestesgesteldheid van de verdachten en de kans op herhaling.'

Verdediging is kritisch

De advocaten van de verdachten hebben kritiek op het onderzoek en de onafhankelijkheid. 'Cliënten willen als individu beoordeeld worden en niet als groep,' reageert advocaat Serge Weening.

Advocaat Bart Nooitgedagt spreekt zijn zorgen uit over het onderzoek naar zijn cliënt. 'Er wordt al uitgegaan van twee keiharde onjuistheden: Eén dat hij onderdeel is van een groep die bereid is een aanslag te plegen en twee dat hij daar het leven bij wil laten. Dat zijn grote frames die worden betwist en niet blijken uit het dossier.' Volgens Nooitgedagt gaat het onderzoek veel geld en tijd kosten en geen resultaat opleveren.

De zesde verdachte in de zaak was niet aanwezig was. Hem zal later gevraagd worden of hij naar de observatiekliniek wil. Daarna zal een rechter besluiten wat er gebeurd. De zaak gaat in augustus verder.

