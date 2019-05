Aanpak leegstand in Arnhem succes, maar tegen een prijs

door Huibert Veth

Sinds 2013 is er 167.000m2 gerealiseerd en dat heeft onder meer 1750 woningen opgeleverd. Daar komt nog 102.000m2 bij. Onderdeel daarvan zijn 500 woningen in het ING-gebouw aan de Velperweg en woonruimte in kantoren aan de Jansbuitensingel.

Daarmee is 'de balans op de markt hersteld' en kan de regeling worden afgeschaft. Dat is nodig, want minder sturing op die regels ging ten koste van duurzaamheid en leefkwaliteit. Ook verdwenen mogelijkheden voor maatschappelijke functies, zoals woonzorginstellingen, aldus het college.

Bekijk hier de reactie van wethouder Cathelijne Bouwkamp en raadslid Sjoerd Dijk (D66). Tekst loopt door onder de video:

In de binnenstad, Velperweg, Presikhaaf en Kronenburg mochten eigenaren hun panden zonder problemen ombouwen. Hierbij werd soepeler omgegaan met beleidsuitgangspunten en kwaliteitseisen.

Nu de versoepeling een succes blijkt, moet meer worden ingezet op kwaliteit en duurzaamheid, vindt het stadsbestuur. Er komt een overgangsregeling voor lopende initiatieven. Nieuwe aanvragen zullen per geval beoordeeld worden. Wethouder Cathelijne Bouwkamp wil de positieve punten uit de huidige werkwijze in stand houden: 'Creatieve ideeën en mooie transformaties zijn belangrijk voor de stad.'

Waarom afschaffen?

Alle raadsfracties zijn complimenteus over het gevoerde beleid. 'Je weet hoe het hiervoor was en hoe het nu gaat', zegt Talip Aydemir (Denk/Verenigd Arnhem). Sjoerd Dijk (D66) vraagt zich af wanneer we voor het laatst zulk succesvol beleid in Arnhem gezien hebben. 'Waarom zouden we het dan afschaffen?' Hij overweegt een aanvullend voorstel.

De overige raadsfracties vinden het verstandig om nu meer te gaan sturen op kwaliteit en duurzaamheid. Bij de eerste gelegenheid zal het voorstel in stemming worden gebracht en gezien de verhoudingen ook worden aangenomen.

