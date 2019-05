Liefdesmars voor positiviteit in Apeldoorn

In Apeldoorn is zondag De Liefdesmars. De mars is (zoals de naam al doet vermoeden) vanuit liefde en positiviteit in het leven geroepen. Puur om de negativiteit, het vele tegen, protesten en anti-geluid een halt te roepen (al is het maar voor even).

Waarom een liefdesmars?

'Je kan de tv niet aanzetten óf je laptop niet openklappen of je wordt geconfronteerd met ellende. Protest tegen dit, verzet tegen dat', meldt Amanda Kraal initiatiefneemster en Apeldoornse onderneemster. En juist al dat tegen geluid, dáár is Amanda zat van. Haar liefdesmars heeft geen politieke klank, er wordt geen strijd gevoerd en is al zeker nergens tegen.

Waar het dan wel om gaat? ,'Liefde, positiviteit, vriendschap, vrede en harmonie. Juist die dingen in het leven waar je nooit genoeg van kan hebben.' Want zegt Amanda: 'dat flowt allemaal veel lekkerder’.

Wat wil je bereiken?

'Ik wil mensen laten zien dat je niet moet gaan zitten wachten op iets positiefs, maar dat je dit zelf kunt creëren…. en dit werkt aanstekelijk. De Liefdesmars is dus bedoeld om mensen letterlijk in beweging te krijgen.'



Hoe geef je uiting aan liefde en positiviteit?

Er wordt gedacht aan: bellen blazen, kleurrijke kleding, feel good muziek, complimentjes geven, free-hugs uitdelen, bloemblaadjes- en zaadjes strooien en kleuren met stoepkrijt. Ook initiatieven als het meelopen met ouderen in een rolstoel, kleintjes in een wandelwagen en muzikanten worden aangemoedigd. Zolang het maar met liefde bedacht is.”



De Liefdesmars begint zondag om 13.00 uur bij 't Torentje van Veluwe Centraal op het Marktplein in Apeldoorn. De mars is drie kilometer en eindigt bij de sportvelden aan de Laan va Kersschoten/Musschenbroekstraat.