Dit moet je weten over de ooievaarscam

Donderdagochtend waren kijkers getuige van de dood van een kuiken op het ooievaarsnest dat live te zien is op ons BuitenGewoon YouTube-kanaal. Hij werd door vader uit het nest gegooid. In deze Vraag & Antwoord (Q&A) worden de belangrijkste vragen over de ooievaars beantwoord.

Deze Q&A is door BuitenGewoon in samenwerking met vier verschillende ooievaarsexperts opgesteld.

- Waarom willen we dit laten zien?

BuitenGewoon wil graag met onze livestreams laten zien hoe het in de natuur aan toe gaat. Zo heeft het natuurplatform verschillende livestreams lopen zoals de bijencam, kerkuilencam en ooievaarscam. Daarbij kunnen kijkers genieten van de hoogtepunten, maar zijn ook dieptepunten zichtbaar.

Dat kan voor veel kijkers als schokkend worden ervaren, maar het is wel hoe de natuur werkt. Dit jaar zenden we voor de tweede keer het ooievaarsnest uit. Bijna drie weken geleden waren BuitenGewoonkijkers getuige van de geboorte van ooievaar nummer 4. Binnen een paar dagen werd deze opgegeten omdat het kuiken in vergelijking met zijn broertje(s) en zusje(s) veel te klein was. Ook het andere zwakke kleine kuikentje werd daarbij opgegeten. De ooievaarsouders doen dit om te zorgen dat hun twee oudste kuikens beter kunnen overleven. Er zijn weinig gevallen bekend dat alle kuikens groot worden gebracht. Dat ligt aan de weersomstandigheden en het aanbod aan voedsel.

- Wat is er met moeder ooievaar aan de hand?



Moeder ooievaar is in maart van het nest afgewaaid en sindsdien loopt ze mank. We hebben verschillende experts hierover gesproken wat we met deze situatie moesten doen, maar doordat ze al aan het broeden was, is er besloten om niet in te grijpen. Volgens de wet is het verstoren van het nest verboden. De vogels zijn gevoelig voor verstoring vanaf dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten.

- De ooievaars hebben het moeilijk, waarom grijpen wij niet in?

Natuurplatform BuitenGewoon wil iedereen inzicht geven hoe de natuur werkt. Je kunt bijvoorbeeld meegenieten van leuke momenten zoals een geboorte van een dier, maar daarbij horen ook de minder leuke momenten bij als dieren dood gaan. Dit is hoe de natuur werkt. Het natuurplatform heeft nauw contact met verschillende experts en zal daarom niet ingrijpen mocht het ooievaarsjong toch overlijden.

- Gaan er meer ooievaars dood in de natuur?

Ja, meer ooievaars redden het niet in de natuur. Dat ligt aan de omstandigheden van het weer en het voedselaanbod. Experts zeggen dat doordat het het live te volgen is, vermenselijken kijkers de ooievaars. Het blijft de natuur.