Lokale partijen maken zich zorgen over draagvlak voor klimaatmaatregelen

Lokale partijen in de regio Arnhem/Nijmegen maken zich zorgen over de plannen voor een energieneutraal Gelderland. De provincie moet in 2050 energieneutraal zijn en daarvoor worden steeds meer maatregelen genomen. De partijen zijn echter bang dat gemeentelijke en regionale plannen kunnen botsen en dat er te weinig draagvlak in de samenleving is.

door Thomas Overdijk

Kernachtig Wijchen stelde daarom schriftelijke vragen over de betekenis van de RES voor de regio Arnhem/Nijmegen. Met de vragen vertegenwoordigt de Wijchense partij ook lokale partijen uit Beuningen, Heumen, Druten en West Maas en Waal die kampten met dezelfde onduidelijkheden.

De RES, de Regionale Energie Strategie, beschrijft wat de zes regio’s van Gelderland uiteindelijk aan klimaatplannen leveren om ervoor te zorgen dat Gelderland in 2050 energieneutraal is

'Wij zijn niet tegen windmolens'

‘We zijn niet tegen windmolens en zonnepanelen, maar we willen met besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger blijven. We willen weten wat we dadelijk werkelijk moeten doen en wat de provincie ons nog kan opleggen’, legt Martijn Verharen van Kernachtig Wijchen uit.

De Wijchense wethouder Titus Burgers houdt zich bezig met de vraag: ‘Hoe gaan we de Regionale Energiestrategie lokaal vertalen?’ Hij legt uit dat de partijen zich geen zorgen hoeven te maken, maar dat hij wel heel goed begrijpt waar de zorgen vandaan komen.

Gelderland energieneutraal

Per regio worden gemeentelijke klimaatplannen verzameld om zo één grote regionale duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. 'Er wordt niet vanuit de overheid gezegd wat we moeten doen, wij doen per gemeente een bod. Wij nemen de raad volledig mee in de besluitvorming; het wordt echt van onderaf bepaald. Alle plannen die nu al op tafel liggen, worden ook gewoon meegenomen', vertelt Burgers.

Uiteindelijk moeten alle gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen samen tot een compromis komen. En hoewel draagvlak van de raad én van de burgers bij die besluitvorming volgens wethouder Burgers erg belangrijk is, staat het doel om Gelderland in 2050 energieneutraal te krijgen altijd centraal. ‘De klimaatdoelstellingen moeten namelijk samen worden gerealiseerd. Als alle gemeenten in koor roepen dat het allemaal niet kan, dan hebben we ook een probleem’, besluit de wethouder.