Breisters gevraagd om borstprotheses te maken

Echte borsten kunnen we helaas niet vervangen. Maar wat we wel kunnen doen is de protheses met liefde, zorg en kundigheid voor u maken. We maken ze van zachte huidvriendelijke biologische katoen, op maat in de kleur van uw keuze. Ze hebben een hoog draagcomfort.

Waar we naar streven is dat u de protheses met een goed gevoel zult kunnen dragen zonder dat dit voor de buitenwereld zichtbaar is. Wij rekenen hiervoor geen kosten. Een vrijwillige bijdrage voor het gebruikte materiaal is wel heel fijn. Zo kunnen we blijven helpen. We zijn geen stichting o.i.d. en betalen alles uit eigen zak en van donaties.

Wij kunnen altijd mensen gebruiken die wat van hun tijd en vaardigheden aan ons mooie doel willen besteden.

Hierbij kunt u denken aan:

- het breien van borstprotheses.

- het naaien van okselkussens, autogordel-kussentjes en/of draintasjes.

- activiteiten om de naamsbekendheid te vergroten, zodat mensen ons weten te vinden.

Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. pr activiteiten, zoals contacten leggen met hulpverleners die met onze doelgroep te maken hebben, een stand/kraam

bemannen op beurs, markt of braderie, lezingen houden, etc.

- taken op het gebied van websitebeheer, onderhoud en administratieve werkzaamheden en andere praktische ondersteunende taken

- het maken van andere artikelen voor de verkoop zodat we met de opbrengst daarvan onze producten gratis kunnen blijven verstrekken en flyers, website en andere pr-zaken kunnen bekostigen.

Wilt u helpen? Laat hieronder uw reactie achter!