TeamUp helpt gevluchte kinderen de oorlog te vergeten

Een oorlog kan hevige psychische gevolgen hebben bij een kind. Na de Tweede Wereldoorlog was er maar weinig aandacht voor deze problemen. maar dat is tegenwoordig gelukkig anders. 'TeamUp' is een programma voor kinderen die uit een oorlogssituatie komen. Door middel van sport en spel hoeven ze heel even niet aan hun zorgen te denken. Leerlingen van de Hugo de Groot basisschool in Arnhem doen mee aan een pilot van dit project.

Hoe verwerkt een kind de oorlog en hoe haal je een trauma uit een kind? Na de bevrijding in 1945 werd er vaak niet al te lang stilgestaan bij de trauma's van kinderen die hadden geleden onder geweld, doodsangst en vervolging, het credo was: schouders eronder en doorgaan. Het was de tijd van de wederopbouw en voor klagen was geen tijd. Maar 74 jaar na de Tweede Wereldoorlog kampen nog steeds mensen met de psychische gevolgen van hun oorlogservaringen. Niet alleen degenen die de oorlog zelf hebben meegemaakt, ook hun nakomelingen hebben er soms last van. Tot op de dag van vandaag worden mensen behandeld voor een Tweede Wereldoorlog trauma.

Weer even kind zijn

Ook nu nog hebben kinderen te maken met oorlogsgeweld. Vluchtelingen-kinderen in Nederland hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties en dat kan zorgen voor angst, onzekerheid, nachtmerries, stil en teruggetrokken gedrag of juist agressieve buien. Om deze kinderen te helpen, hebben WarChild, Save the Children en UNICEF Nederland hun jarenlange ervaring en expertise gebundeld in het programma 'TeamUp.' Door middel van sport, spel en dans kunnen gevluchte kinderen weer even kind zijn en zich zorgeloos en vrij voelen.

De kinderen van de Hugo de Grootschool tijdens een TeamUp-les - foto Omroep Gelderland

Structuur en vertrouwen

De Arnhemse Hugo de Groot school doet mee aan een pilot van het project. Op de basisschool zitten veel gevluchte kinderen uit het plaatselijke AZC. Ze komen uit landen als Syrië en Iran en hebben dingen gezien die een kind niet hoort te zien. Bij sommige kinderen kan dat, als ze niet de juiste aandacht krijgen, doorontwikkelen in een trauma. Met de sport- en speloefeningen van 'TeamUp' gaan ze als het ware even op vakantie van hun traumatische ervaringen. De oorlog wordt vergeten, ze hoeven op dat moment niet aan hun zorgen te denken. Het voordeel van de oefeningen is dat de kinderen er geen taal bij hoeven te gebruiken, ze kunnen even helemaal lekker los gaan. En zo hopen de docenten dat de negatieve effecten uit het kind gaan.

De ervaringen zijn tot nu toe positief, de leerkrachten zien de kinderen groeien, ze leren beter omgaan met hun gevoel en worden weerbaarder.

Op maandag 27 mei 2019 besteedt het televisieprogramma 75 jaar Vrijheid, op weg naar 2020 aandacht aan de verwerking van oorlogstrauma's, toen en nu. Kijk de uitzending hier.