Dames die een toontje hoger willen zingen zijn welkom bij het TVO Koor

Veel zangliefhebbers weten op dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur de weg naar de "Drumptsehof" in Tiel te vinden waar een dirigent met veel enthousiasme het gezang in goede banen leidt. Ze treden een aantal keer per jaar op. Na afloop kan, tegen een kleine vergoeding, er gezellig koffie worden gedronken.

We zijn op zoek naar dames die het leuk vinden om mee te zingen. Noten kunnen lezen is niet verplicht. Dit jaar bestaat ons koor al 60 jaar. We oefenen eens in de week en geven verschillende optredens per jaar.

Zingt u ook graag een toontje hoger, nieuwe leden zijn van harte welkom. Reageren kan hieronder