LIVEBLOG | De Graafschap dankzij Benschop met 2-0 de rust in Cambuur

TUSSENSTAND: 2-0

45e: Serrarens mist nog een kans op 3-0, maar De Graafschap mag gaan rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong. De grote man was Charlison Benschop.

40e: STRAFSCHOP DE GRAAFSCHAP BENUT DOOR BENSCHOP: 2-0. De penalty werd gegeven voor hands na een vrije trap van El Jebli.

37e: Owusu neemt snel een vrije trap.

35e: Geweldige actie van de sterk spelende Benschop, maar hij krijgt de bal net niet bij een ploeggenoot.

34e: Mark Diemers, een jaar geleden nog Graafschapper en eerder ook speler van Cambuur, kijkt aandachtig toe.

30e: Aanvoerder Bart Straalman moet Robertha beter in de gaten houden.

28e: Voor Cambuur verandert er niet veel, want de Friezen moeten sowieso scoren om door te kunnen in de play-offs. En daar zijn ze dichtbij als Robertha op de lat kopt.

24e: DOELPUNT!!! Charlison Benschop kopt raak uit een vrije trap van Youssef El Jebli.

19e: Spanning ook bij de Brigata Tifosi.

15e: Azor Matusiwa lijkt ambitie te hebben om keeper te worden.

11e: Robertha mag uithalen, maar de spits van Cambuur schiet de bal de Spinnekop in.

10e: Nog even wat verwachtingen van fans vlak voor de wedstrijd.

8e: De Graafschap domineert voorlopig.

20.45 Het gaat los op De Vijverberg. Kan De Graafschap vanavond degradatie voorkomen? Winst of 0-0 volstaat daarvoor.

20.39 Mascotte Guus heeft er ook zin in.

20.35 De spelers gaan het veld af, maar zullen zo terugkeren.

20.30 Leeroy Owusu blonk vorig jaar uit in de play-offs met Almere tegen De Graafschap, waarmee hij nu het toetje van het seizoen speelt.

20.24 Henk de Jong wil even weten hoe laat het is. In ieder geval geen vijf voor twaalf.

20.19 De tien veldspelers die aan de aftrap staan volop in de warming up.

20.15 Nabil Bahoui speelde afgelopen zondag, maar was nu niet in de basiself verwacht.

20.10 Terug in de basis, want nu op echt gras: spits Charlison Benschop.

20.06 De uitfans komen aan bij De Vijverberg.

20.03 Nigel Bertrams is al bezig met de warming up.

19.58 Over een paar minuten beginnen Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink met de live-uitzending op Radio Gelderland. foto: Wil Kuijpers

19.50 De laatste keer dat Cambuur hier op bezoek kwam, was in de eerste divisie in 2017. Toen won De Graafschap met 2-0. Daar tekent iedereen in Doetinchem nu blind voor.

19.45 Controle aan de poort van De Vijverberg.

19.42 Twee verrassingen in de opstelling bij De Graafschap. Furdjel Narsingh, de doelpuntenmaker van zondag, zit op de bank en Nabil Bahoui staat in de basis. En ook Fabian Serrarens krijgt op het middenveld de voorkeur boven Javier Vet. Dit zijn dus de elf van vanavond:

Bertrams; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, Serrarens, El Jebli; Burgzorg, Benschop, Bahoui.

19.40 Trainer René Hake inspecteert het veld samen met enkele spelers. Foto: Wil Kuijpers

19.35 Davie Klein Gunnewiek sprak al enkele fans bij Café Masselink.

19.29 De bus van Cambuur staat geparkeerd, maar in de wedstrijd is dat niet genoeg. Want de Friezen moeten hoe dan ook scoren om de finale van de play-offs te halen.

19.25 Trainer Henk de Jong praat ontspannen met de pers. Foto: Wil Kuijpers

19.19 Radio Gelderland verzorgt vanaf 20.00 uur een extra uitzending met live deze wedstrijd. Dat gebeurt vanaf deze plek.

19.14 Uit tegen Cambuur werd het slechts 1-1, daar had De Graafschap meer uit kunnen en moeten halen.

19.12 Zo gaan de spelers straks het veld op.

19.10 De Graafschap speelde zondag in Leeuwarden met 1-1 gelijk tegen Cambuur. Dat betekent dat 0-0 vanavond volstaat. Bij 1-1 wordt het verlengen en bij 2-2 of een hoger gelijkspel degradeert De Graafschap. En wie wint gaat sowieso door.

19.08 Fabian Serrarens miste zondag een strafschop.