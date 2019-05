Arnhemse fan hoopt met Facebook-event Songfestival binnen te halen

Songfestival-liefhebber Tjerk Letzer uit Arnhem is een Facebook-event gestart om het Eurovisie Songfestival naar Arnhem te halen. Na anderhalve dag zijn al zo'n 2.200 mensen geïnteresseerd of willen zelfs al gaan als het zangspektakel in stadion GelreDome komt.

Zanger Duncan Laurence won zaterdagavond voor het eerst in 44 jaar het Songfestival. Daarom is het festival komend jaar mei in Nederland. Arnhem meldde zich meteen aan, maar vele andere steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht, willen het ook organiseren.

Letzer vindt de belangstelling voor zijn actie nog wat tegenvallen. 'Bij Ahoy (in Rotterdam, red.) zijn er al 52.000 aanmeldingen. Dat zag ik en toen ik keek in of er voor Arnhem al een event was. Dat was er niet en toen heb ik er een aangemaakt. Het is meer een geintje. En ik vrees met grote vreze.'

Vitesse-verhaal

'2.200 is nog best wel veel, maar ik denk dat mensen niet denken dat het hier komt. Ook door het Vitesse-verhaal', stelt Letzer. Als het Eurovisie Songfestival in GelreDome wordt gehouden, kan de Arnhemse voetbalclub wekenlang niet thuis spelen. En zowel Vitesse als voetbalbond KNVB heeft al aangegeven dat dat lastig wordt.

