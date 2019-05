Waar zijn die mysterieuze witte touwtjes op het station van Nijmegen voor?

In deze stalling bij het centraal station is het de bedoeling dat fietsers er maar een dag parkeren. Een paar dagen is ook niet erg, maar sommige fietsen staan er maanden en houden op die manier plekken bezet. Om ervoor te zorgen dat er voor de dagparkeerders toch plek is, is iets bedacht waardoor je kan zien of een fiets er te lang staat: witte touwtjes.

De touwtjes worden aan het spatbord en de spaken bevestigd. Zodra de fiets gaat rijden knapt het touwtje en kan je dus zien dat de fiets gebruikt is. Fietsen mogen er maximaal 28 dagen staan. Als het touwtje tegen die tijd er nog steeds op zit, wordt de fiets verwijderd en naar een depot gebracht.

Honderden fietsen

'Iedere 6 tot 8 weken maken we een rondje door de stalling en verwijderen per keer 300 tot 400 fietsen. We hopen dat er een soort leervermogen in de actie zit, maar dat is tot nu toe niet waarneembaar. Daarmee blijft het dus nuttig om te doen om de stalling schoon te houden', zegt Jaap van Oosten van de Algemene Fiets Afhandel Centrale.

'Al die touwtjes zorgen wel voor veel schoonmaakwerk. Als je moet kiezen tussen iedere paar dagen touwtjes opruimen of fietsen die hier staan weg te roesten kies ik zeker voor de touwtjes', zegt Van Oosten.

Van ieder verwijderde fiets wordt een foto gemaakt. Mocht die van jouw er niet meer staan kijk dan op afac-nijmegen.nl bij de zoekmachine. Als hij daar tussen staat, kan je die fiets ophalen bij een depot tegen betaling van 10 euro.