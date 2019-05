Basisschool Renkum gewoon open na brand, twee tieners aangehouden

De Albert Schweitzerschool in Renkum is woensdagmorgen gewoon open. Er woedde dinsdagavond een flinke brand in de basisschool, maar de meeste leerlingen kunnen een dag later in een ander deel van het gebouw hun lessen volgen. In verband met de brand zijn twee jonge verdachten aangehouden.

De brand was aangestoken, zegt de politie. Enkele uren na de brand werd er al een verdachte aangehouden. Woensdagmorgen meldde de politie dat er een tweede verdachte is opgepakt. Het gaat om verdachten van 13 en 17 jaar oud.

'De school is gewoon open, alleen de kleuters blijven vandaag thuis. Het is voor de rest een gewone dag, alleen met wat meer adrenaline', vertelt directeur Rob Hulstein woensdag. 'Er is tot 03.30 uur gewerkt om alles op te ruimen. De schade valt gelukkig enorm mee en dat hebben we echt aan de brandweer te danken. Daar zijn we heel blij mee.'

Schade aan poppenhoek

Vooral de kleuterlokalen hebben schade opgelopen. Zij kunnen woensdag dan ook nog niet naar hun school. 'De grootste schade zit aan de buitenkant. 'We hebben wat tijd nodig om de poppenhoek op te poetsen, want daar is wat schade. Gelukkig zijn er geen persoonlijke dingen weg, alleen wat tekeningen', vertelt de directeur. 'Ook de stank valt mee. We laten de rest van de leerlingen vandaag ook zien dat het allemaal wel meevalt.'

Hulstien verwacht dat eind van de dag duidelijk is wat de schade is. 'Maar voor ons is nu het belangrijkste dat de kleuters morgen weer naar school kunnen. Daar gaan we hard voor aan de slag.' Ook is Hulstein nog druk met iets anders: 'Een buurtbewoner heeft geprobeerd de brand te blussen. We willen achterhalen wie dat is.'

De brand aan de Goudbloemstraat werd rond 20.15 uur gemeld. De hulpdiensten schaalden snel op naar een grote brand en lieten meer voertuigen naar Renkum komen. Volgens de brandweer heeft het dak van de school vlam gevat. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand uitslaand is geworden.

Zie ook: Brand basisschool Renkum aangestoken, verdachte aangehouden