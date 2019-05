Brand in loods van transportbedrijf in Nijmegen

Een loods van een transportbedrijf in Nijmegen is woensdagmorgen in brand gevlogen. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt. De veiligheidsregio vraagt mensen in de omgeving hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven.

De brand werd rond 06.50 uur ontdekt in het magazijn aan de Lindenhoutseweg. Het gaat om een bedrijfspand van HSF Logistics, een koel- en vriestransportbedrijf. De aanwezige medewerkers konden het gebouw tijdig verlaten. Het is niet bekend wat er in het pand in brand staat.

De brandweer heeft vrijwel direct opgeschaald naar een zeer grote brand om meer inzet naar het bedrijventerrein te krijgen. Dat heeft voornamelijk te maken met de watervoorziening. De straat is ruim afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven.



Bij de brand komt rook vrij. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vraagt mensen in de omgeving uit de rook te blijven.

Vierde grote brand

De brand bij HSF is de vierde grote brand in Gelderland in twee dagen tijd. Maandagmiddag werden twee bedrijven in Vorden in de as gelegd en dat zorgde voor enorme rookontwikkeling. Enkele uren later brak er brand uit in een schoolgebouw in Renkum. Afgelopen nacht vloog een fabriek van een veevoederbedrijf in brand in Poederoijen.

In alle vier de gevallen schaalde de brandweer op naar een (zeer) grote brand om de inzet van meer middelen mogelijk te maken.