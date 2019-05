Opruimen asbest na brand Vorden start vanochtend, gemeente praat bewoners bij

De hulpdiensten en de RIVM hebben dinsdagavond uitgebreid metingen verricht rond de locatie van de brand aan de Handelsweg. Ten oosten van de afgebrande bedrijven is asbest aangetroffen. Het gaat om een gebied van enkele honderden meters waarover de zwarte rook is getrokken. Bewoners van de huizen en eigenaren van bedrijven in dit gebied mogen hun pand nog niet in.

Vee en hobbydieren

In een groter gebied zijn roetdeeltjes aangetroffen. Dit levert geen gevaar op, zegt de gemeente. Wel adviseert de gemeente bewoners vee en hobbydieren voorlopig binnen te houden, geen gewassen uit tuinen met roetdeeltjes te eten en weilanden en tuinen te controleren op grote brokken verbrandingsresten. Als er brokken worden aangetroffen, moet men deze laten liggen.

In het oranje vlak mogen bewoners en ondernemers hun pand nog niet in:

Het gebied met asbest in Vorden. Foto: Gemeente Bronckhorst

Bijeenkomst met inwoners

Burgemeester Marianne Besselink is geschrokken door de enorme brand in haar gemeente en heeft de betrokken bewoners en ondernemers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, woensdagmorgen in het Kulturhus. 'Wij begrijpen dat dit grote impact heeft. We gaan tijdens een bijeenkomst proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de situatie en wat dit voor hen betekent', laat zij weten.

Het vuur sloeg dinsdagmiddag razendsnel om zich heen in een loods met auto's en sloeg over naar een plasticverwerker. De brand zorgde voor enorme rookontwikkeling. Diverse woningen, bedrijven en een kinderdagverblijf werden ontruimd. Ook werd het treinverkeer stilgelegd. De hulpdiensten verstuurden een NL-Alert om omwonenden te waarschuwen. Ze moesten ramen en deuren gesloten houden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

