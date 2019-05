Martin Ødegaard tovert met de bal bij Vitesse

De Noor toverde met de bal en had met een doelpunt en twee assists ook een hoog rendement. 'Het was een perfecte avond. We speelden uit heel slecht, dus moesten we vandaag terugslaan en dat is gelukt. Ik ben er heel blij mee. Want in Groningen was het verschrikkelijk wat we lieten zien en van mijzelf ook, mijn slechtste wedstrijd van dit seizoen. Ik wilde niet dat het vandaag mijn laatste optreden hier zou zijn, daarom was ik zo gemotiveerd.' foto: Broer van den Boom

'Vandaag was één van mijn beste wedstrijden na die zwakke wedstrijd daar. Die pass bij de 2-0, zulke ballen geef ik graag en met een spits als Tim Matavz weet je dat hij het doel wel vindt. Ik heb genoten van dat doelpunt. Ik ben blij dat het nog niet voorbij is, nog twee wedstrijden waarvan ik ga genieten. En thuis hier afsluiten dat is mooi. Ik heb een tik op mijn enkel gekregen, maar dat is niks om me zorgen om te maken.'

