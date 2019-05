Doelman Pasveer geniet van spel Vitesse

Doelman Remko Pasveer was opnieuw ijzersterk in het doel van Vitesse in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen.

De doelman genoot van zijn ploeg. 'We hebben de eerste helft goed druk vooruit gezet. We hadden een iets andere opstelling, maar dwongen zo veel af. Ik had het gevoel dat we zo sneller druk konden zetten. We scoorden er snel drie en hadden grote delen van de wedstrijd onder controle.'

'Zaterdag hadden we een beetje een off-day, dat gold ook voor Martin Ødegaard. Maar daarvoor haalde hij al lang een hoog niveau. Hij is een fantastische voetballer, ook vanavond weer een genot om naar te kijken. Weer Utrecht nu, dezelfde finale als vorig jaar. Dat is ook het doel van dit seizoen. Na die vijfde plek is dit een mooi scenario. Ook voor mij maakt het winnen van de play-offs het seizoen pas echt goed.'

Trainer Leonid Slutskiy was ook tevreden. 'Dit was heel belangrijk en we moesten vandaag heel efficiënt spelen. We hadden veel problemen doordat Max Clark ziek was. Onze bank leek wel een kleuterschool. Maar we hebben deze overwinning echt verdiend. Na de 3-1 was het nog lastig.'

foto: Broer van den Boom

'Ik ben trots, want we hebben van een goede ploeg gewonnen. De volgende wedstrijd is al vrijdag, ik vind het raar dat we over drie dagen alweer moeten spelen. Vier dagen tussen de wedstrijden had ik logischer gevonden. Want we hebben eigenlijk meer tijd nodig, onze kleedkamer leek wel een veldhospitaal. Iedereen heeft kleine pijntjes, maar vrijdag zullen we er zeker weer staan.'