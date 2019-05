Zaltbommel wil stichting voor controle op huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Zaltbommel moet het plan voor huisvesting van arbeidsmigranten aanpassen. Dat vindt de gemeenteraad. In aanloop naar de besluitvorming volgende maand wordt er extra vergaderd en is er zelfs een nieuw plan: een stichting voor controle op de huisvesting.

door Esther Hendriks

Een aantal weken gelden presenteerde wethouder Gijs van Leeuwen vol trots een beleidsvoorstel huisvesting arbeidsmigranten. Maar de raad vindt het beleid nog niet concreet genoeg. Daarom wordt er extra vergadert in de aanloop naar de besluitvorming die volgende maand plaats moet vinden. En krijgt de verantwoordelijk wethouder een hoop huiswerk mee waar hij de komende weken mee aan de slag moet: ’Ik zeg u eerlijk, het wordt buffelen.’

Over huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente is veel te doen. De raad wil de komende jaren regels opstellen die problemen en uitbuiting van buitenlandse werknemers in de gemeente tegengaan.

Zie ook: Zaltbommel: onderdak plukkers in woonwijken en op erf van tuinders

Een tussenpartij

De ChristenUnie diende vijf moties in die de volledige raad steunde en waarmee de wethouder nu aan de slag moet. Er werd zelfs een geheel nieuw idee op tafel gelegd: de oprichting van een beheerstichting. Een tussenpartij zonder winstoogmerk waarbij werkgevers die arbeidsmigranten op hun terrein huisvesten zich verplicht moeten aansluiten. Op die manier moet de rol van werkgever en huisvester gescheiden worden om uitbuiting te voorkomen. En heeft de gemeente een duidelijke gesprekspartner, waardoor het makkelijker is om te handhaven.

De taken van de stichting: registratie van aanmelding tot afmelding. Ook moet de partij zelf eigenaar zijn van een stuk grond met woonruimte zodat werkgevers die niet op eigen terrein kunnen huisvesten bij de stichting kunnen aankloppen. Een nieuw idee met nog maar twee weken te gaan tot de besluitvorming. De wethouder vraagt zich dan ook af of dit op korte termijn haalbaar is. 'We willen graag dat pad opgaan maar dat zal nog even tijd vergen. Het zal niet lukken om dat in twee weken uit te werken.'

Ook wil de raad dat de wethouder een maximum van 150 arbeidsmigranten stelt per locatie, met maximaal twee verdiepingslagen. Dat de verkamering in de dorpskernen, waar arbeidsmigranten soms met zijn achten in een huis wonen, in 2025 teruggebracht wordt naar 0% en tot slot dat niet meer dan 20.000 arbeidsmigranten in de hele gemeente wonen. Wethouder van Leeuwen: 'U, de raad, trekt de teugels nog strakker aan.'

'Dit nog niet meegemaakt'

De initiatieven voor grootschalige huisvesting op deze locaties zorgden eerder voor onrust. Maar de raad wil deze locaties niet uitsluiten. Het CDA: 'Het zijn wel locaties die oplossing kunnen bieden voor het probleem. Deze specifieke locaties moeten ruimte krijgen in verdere uitwerking. Dat is een wens die breed gedeeld is.'

Hoe dat precies in het beleid verwerkt kan worden is wederom huiswerk voor de wethouder. Ook de rest van de partijen heeft afgelopen maanden veel tijd in het beleidsvoorstel gestopt. ‘Wat een traject, als raadslid raak je al bijna de weg kwijt', begint groep Melse het spreekmoment.

Ook de VVD blikt terug op de afgelopen maanden: ’Ik kan gerust zeggen dat het bloed zweet en tranen heeft gekost.’ Al levert het volgens de raad een bijzondere samenwerking op tussen de partijen. ‘Ik merk een enorm vertrouwen van de raad om dit samen aan te pakken. In 13 jaar in deze raad heb ik dit nog niet eerder meegemaakt,’ sluiten GroenLinks en PvdA de vergadering af.

Tevreden met huiswerk

En ondanks het vele werk dat de wethouder mee heeft gekregen is ook hij tevreden. Van Leeuwen: ‘Bij een dossier als dit is een breed draagvlak van groot belang. Dat we dit met de gehele raad zo doen is bijzonder.’

Het is de bedoeling dat de raad in juni het beleid vaststelt. Burgemeester Rehwinkel: 'De uitkomst van deze vergadering kan worden gezien als opdracht aan het college. Om deze te verwerken in het nog vast te stellen beleid.'

Zie ook: