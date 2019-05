'Wijde pupillen komen door weinig licht in de club'

De eigenaren van Club Rodenburg uit Beesd hebben dinsdagavond hun verhaal kunnen doen bij de bezwarencommissie van de gemeente West Betuwe. Rodenburg werd vorige maand op last van de gemeente gesloten. Er werd in drugs gehandeld en er waren volgens de gemeente veel geweldsincidenten.

John Bronk voelde zich na afloop van de hoorzitting ook echt gehoord. John is samen met zijn zus Janice eigenaar van de club, waar veel feesten voor met name jongeren worden gehouden. De twee bestreden verschillende feiten, die door politie en gemeente werden vastgesteld in en rond de club.

'Natuurlijk gebeurt er wel eens was bij ons', zegt Janice. 'Op de 423 feesten weet de gemeente maar 10 incidenten te noemen', laat Janice verder weten. De eigenaren zeggen dat ze juist alles in het werk stellen om problemen te voorkomen.

Sleutel drugskluis kwijtgeraakt

Zo wordt er aan de deur regelmatig drugs in beslag genomen. Die verdwijnt dan in een kluisje waar alleen de politie een sleutel van heeft. Janice vertelt dat ze zelf de politie er aan moet herinneren dat het kluisje elk kwartaal gelegd moet worden. 'De sleutel was zelf een keer zoek bij de politie' zegt Janice tijdens de hoorzitting. 'We moeten zelf met een plastic tasje komen om het in te doen en er wordt geen proces verbaal van opgemaakt'.

De twee eigenaren hebben geen hoge pet op van de rapportages door de politie. Verschillende feiten zouden niet kloppen of onvolledig zijn weergegeven.

Verkoop van drugs aan agent

De advocaat van de gemeente vindt de bewijzen wel overtuigend. Bovendien is de verkoop van drugs in de club aan een undercoveragent in december op zich aanleiding genoeg voor harde maatregelen. De burgemeester is volgens hem ook niet over één nacht ijs gegaan.

In september hebben undercoveragenten gezien dat veel mensen onder invloed waren van drugs. Met strakke kaken en verwijde pupillen liepen ze rond in de club. Ook hebben agenten drugs verhandeld zien worden. Bij een andere controle heeft een agent dus ook drugs kunnen kopen van een bezoeker. Dat was de druppel volgens de advocaat.

De advocaat van de eigenaren betoogde tijdens de hoorzitting juist dat niet is vastgesteld dat veel bezoekers van de club onder invloed waren van drug. 'Wijde pupillen komen door weinig licht in de club', was haar stelling.

De bezwarencommissie geeft over drie weken advies aan de burgemeester, die over ongeveer zes weken een besluit zal nemen. Daarna kan de club eventueel nog naar de rechter stappen.