'Beuningen zal verzuipen in bezwaren van bewoners Groene Heuvels'

door Karel de Jong

Els van Laar is één van de tientallen bewoners op vakantiepark De Groene Heuvels die dit voorjaar van de gemeente te horen kregen dat ze daar weg moeten op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per maand. Die boodschap heeft flinke onrust veroorzaakt op het park. 'Veel mensen begrijpen het niet en denken dat ze vanaf nu over zes maanden weg moeten zijn. Maar dat hoeft pas als het definitief is', vertelt ze.

Tot aan de Raad van State

En zover komt het niet als het aan Van Laar ligt. Zij en andere bewoners zijn bereid om door te vechten tot aan de Raad van State.

Bij controles in februari en april bleek dat 100 van de 205 vakantiehuisjes in Ewijk worden bewoond door arbeidsmigranten. Daarnaast worden 40 huisjes permanent bewoond. De gemeente wil aan beide situaties een eind maken omdat de huisjes alleen voor recreatiedoeleinden bewoond mogen worden.

'In het verleden wel geblaft, maar niet gebeten'

Van Laar vindt het onterecht dat nu beide gevallen 'op één hoop worden geveegd' door de gemeente. Volgens haar en andere permanente bewoners is er sprake van onbehoorlijk bestuur aangezien de gemeente de situatie jaren lang heeft gedoogd. 'Niet handhaven is gedogen. Er werd in het verleden wel eens geblaft door de gemeente, maar er werd nooit gebeten.'

Dat gedogen werd volgens Els van Laar versterkt door handelingen van de gemeente zelf. Zo is het huisje van een oudere man na een WMO aanvraag voor 10.000 euro aangepast door de gemeente. Een ander werd door de gemeente samen met haar kleinkind over wie zij voogdij heeft, op de Groene Heuvels geplaatst.

'Verwachting dat wonen werd toegestaan'

Zelf heeft Van Laar zich nog 1 april van dit jaar bij de gemeente ingeschreven met de Groene Heuvels als woonadres en vier dagen later trouwde zij op het stadhuis. 'Iedereen werd zonder meer in de gemeente ingeschreven. Dit alles wekte wel de verwachting dat wonen werd toegestaan.'

Een deel van de gemeenteraad is het eigenlijk wel eens met die kritiek. Sijmen Versluijs (oppositiepartij PvdA): 'Iets dat je 20 a 30 jaar heb gedoogd kun je niet ineens terugdraaien.' Maar volgens Eric van Ewijk (coalitiepartij Beuningen Nu & Morgen) komt dit beleid 'niet uit de lucht vallen.' Bovendien is het volgens hem beleid dat wordt ingegeven vanuit het rijk en de provincie zodat Beuningen weinig anders kan dan die lijn te volgen.

Onverkoopbare huisjes

Els van Laar voorziet grote 'sociale problemen' als de bewoners van het park af moeten. De recreatiewoningen zijn onverkoopbaar omdat het park 'vergane glorie' is. Mensen zullen iets nieuws moeten zoeken met een huur die volgens haar al snel boven de € 900,- ligt terwijl de vaste lasten van het onverkoopbare huisje op het park gewoon doorgaan.

Ook de gemeente heeft in dat geval een probleem zo denkt zij, want die zit dan met een leegstaand vakantiepark zonder toezicht. 'De kans is groot dat dan vele huisje gekraakt gaan worden en er criminele activiteiten zullen ontstaan.'

Verpauperd park

De bewoners deden dinsdagavond dan ook een dringend verzoek aan de gemeenteraad. Stem tegen de handhaving en geef de huidige bewoners een vergunning. Els van Laar beëindigde haar betoog enigszins dreigend: 'Toch handhaven? Dan neemt de gemeente hiermee de verantwoording op zich voor een totaal verpauperd park hetgeen criminaliteit in de hand werkt. Dit zult u beslist niet willen!'

En zo laten de bewoners er tussen neus en lippen door weten, dan is de juridische afdeling van de gemeente Beuningen het komende jaar zoet met de behandeling van tientallen bezwaarschriften.

