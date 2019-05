Leerlingen zorgschool in Tiel verruilen taxibusje voor de bus en trein

Door Menno Provoost

Voor de gemeente snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant is er de taak om mensen met een beperking zoveel mogelijk volwaardig in de samenleving mee te laten doen. Aan de andere kant kan er op termijn mogelijk bezuinigd worden op een collectieve voorziening als het leerlingenvervoer.

Ov-chipkaart op rekening

De gemeente Tiel draagt daarom bij aan de proef. Vijf leerlingen hebben een zogenoemde Voor Elkaar Pas van Arriva gekregen. Dit is een ov-chipkaart op rekening, waarmee je alleen maar in- en uit hoeft te checken. Ook worden er voor de training een app, boekjes en gratis begeleiderspassen verstrekt en is het personeel op stations en in de bus en trein gespitst op het bieden van extra hulp aan houders van de pas, wanneer dat nodig is.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)



De Cambier heeft een hele gemêleerde doelgroep van kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 'Veel van onze leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer', zegt stagecoördinator Marjon Hubers van De Cambier. 'Als jongvolwassenen stromen zij uit naar een mooie dagbestedings- of werkplek. Voor leerlingen die uitstromen naar een bedrijf of beschutte arbeid, is het van belang dat zij zelfstandig leren reizen, want dat wordt straks ook van ze verwacht. Heel veel aspecten daar bereiden we onze leerlingen op voor, maar dit onderdeel mistte eigenlijk nog. Daar valt een gat.'

Onafhankelijkheid voor meer leerlingen

Wat Hubers betreft is de proef het begin van een grote stap naar onafhankelijkheid voor veel meer leerlingen. 'We zijn gestart met een aantal leerlingen in de uitstroomfase en dat heeft tot nu toe een heel positief effect. We hopen natuurlijk dat we het straks verder ons onderwijs in mogen halen en dat we al in een vroeger stadium kunnen gaan oefenen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen het dan zo in de vingers krijgen dat het leerlingenvervoer er voor hen uit kan.'

Aan het enthousiasme van de leerlingen zelf zal het niet liggen. Hubers: 'Er zijn heel veel leerlingen die hier zelf ook al naar vragen. Ook leerlingen die we eigenlijk zelf in eerste instantie nog niet voor ogen hadden. Dan ga je met ze aan de slag, en dan blijkt dat ze dit best wel heel snel in de vingers krijgen op het moment dat je dit praktisch met ze oefent.'

De proef loopt tot en met juli. De gemeente Tiel wil de resultaten dan met alle betrokken partijen evalueren om te kijken of het project in het volgende schooljaar wordt voortgezet en uitgebreid.