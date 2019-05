De Graafschap zet nu in op trainer Jurgen Streppel

De Graafschap gaat mogelijk in zee met Jurgen Streppel. De voormalig trainer van SC Heerenveen en Willem II is een serieuze kandidaat om Henk de Jong op te volgen in Doetinchem.

door Richard van der Made

De 49-jarige Streppel, geboren in het Gelderse Voorst, is net terug uit Cyprus waar hij trainer was van Anorthosis Famagusta. Zijn contract liep tot eind mei. Streppel werkte nog geen jaar in Larnaca. Voor zijn avontuur in Zuid-Europa was hij trainer van SC Heerenveen, Willem II en Helmond Sport. Bij die laatste club bracht hij het grootste deel van zijn spelersloopbaan door. In Tilburg degradeerde Streppel in 2013 naar de eerste divisie om een jaar later ook weer te promoveren.

Afkoopsom

De Graafschap zette aanvankelijk in op Peter Hyballa, maar de afkoopsom die zijn Slowaakse club DAC vroeg voor de flamboyante Duitser, was De Graafschap te gortig. Technisch manager Peter Hofstede heeft zijn aandacht nu verlegd naar Streppel, die momenteel dus zonder club zit en weer terug is in Nederland.

Peter Hofstede (foto onder) heeft Jurgen Streppel op de korrel om eventueel trainer te worden in Doetinchem

Ambities

Hofstede werkt in zijn zoektocht naar een opvolger voor De Jong met een korte lijst van beschikbare trainers. Streppel zou na het afketsen van de onderhandelingen met Hyballa momenteel bovenaan die lijst staan. Beide partijen hebben al met elkaar gesproken. Die gesprekken krijgen binnenkort waarschijnlijk een vervolg. Streppel wil werken bij een club waar 'het leeft en waar ambities zijn', zo liet hij begin mei weten aan Omroep Gelderland. Dinsdagavond onthield hij zich van commentaar.

Bevlogen coach

Waarschijnlijk wordt de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer op De Vijverberg pas concreet als De Graafschap weet in welke divisie het volgend seizoen speelt. De clubleiding zoekt een bevlogen coach die past bij de uitstraling en het imago van de volksclub. Daarnaast wil De Graafschap iemand vastleggen die beschikt over ervaring in de eredivisie en die oog heeft voor de jeugdopleiding. Verder vindt Hofstede 'sterke communicatieve vaardigheden' van groot belang in de omgang met media en sponsoren. Streppel voldoet aan al deze voorwaarden.