OM wil psychisch onderzoek Arnhemse terreurverdachten

In de beveiligde rechtbank in Rotterdam wordt woensdag de zaak tegen zes terreurverdachten uit Arnhem en omgeving opnieuw besproken. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtszaal aangegeven dat ze de verdachten als groep wil laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum.

Psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum kan volgens het OM aantonen hoe groot het risico is dat de groep opnieuw de fout in gaat. Vier van de verdachten geven aan een onderzoek te weigeren. Hoofdverdachte Hardi N. was vandaag voor het eerst in de rechtbank aanwezig. Hij geeft aan eventueel open te staan voor een onderzoek. Hij wil alleen als individu worden onderzocht, niet als groep.

De zitting woensdag is een zogenoemde pro-forma zitting waarin de voortgang wordt besproken van de rechtszaak. De zaak wordt inhoudelijk behandeld als alle onderzoeken zijn afgerond.

Arrestatie na infiltratie

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de zes van het plannen van een terreuraanslag in Nederland. De politie verhinderde die plannen door in de groep te infiltreren. Toen ze spullen en wapens wilde kopen, werden die geleverd via de infiltrant. Daarbij werden opnames gemaakt.

Tijdens de levering van wapens werden de verdachten opgepakt. Dat gebeurde bij een massale politieactie in Arnhem, Huissen en andere plekken in het land.

Op de eerste zittingsdag plaatsten de advocaten van de verdachten grote vraagtekens bij de inzet van de infiltranten. Volgens de verdediging zou er zonder die inzet nooit sprake zijn geweest van een groep terroristen.

De verwachting is dat begin volgend jaar de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden.

