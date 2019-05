Het nieuws van dinsdag in vijf minuten

Met vandaag onder meer:

Er is grote angst om vrijgekomen asbest bij de brand in Vorden. Zowel asbestdeeltjes als roetdeeltjes liggen in de omgeving van het autobedrijf en een plastic verwerker aan de Handelsweg.

Cafetaria 't Hoekje in Arnhem is overvallen. De snackbar-eigenaar wist de gewapende overvaller, weg te jagen. Buiten kwam het tot een worsteling waarbij de cafetaria-baas een gebroken neus opliep.

En:

In het pinksterweekend wordt de jaarlijkse Roparun gelopen, een monsterloop van meer dan 500 kilometer van Hamburg of Parijs naar Rotterdam. De opbrengst, vorig jaar vijf miljoen, is bestemd voor terminale kankerpatiënten. Team Zutphen is volop in training.

Kijk hieronder de uitzending terug: