Verdrievoudiging van Achterhoekse derby's

Door het gelijkspel in de derby tussen RKZVC en Sportclub Silvolde (1-1) komen er komend seizoen drie Achterhoekse teams uit in de hoofdklasse. De kersverse winnaar van de Rinus Michels Award, Laurens Knippenborg, kan met zijn team uit Zieuwent namelijk niet meer promoveren naar de derde divisie.

'Die is wel heel bijzonder', aldus Knippenborg over de award. De trainer werd onder luid applaus onthaald door zijn selectie voorafgaand aan de derby. 'Als je naam wordt geroepen en je het podium op mag komen om de award in ontvangst te nemen, doet dat wel wat met je, daar moet ik heel eerlijk in zijn.'

Dat deed de derby ook, want het was een wedstrijd waarin de emoties soms hoog opliepen. Voor Wout Blasman was het ook een bijzonder treffen. De spits vertrok vorige zomer van Sportclub Silvolde naar GVVV, om in de winter zijn rentree te maken in de Achterhoek bij RKZVC. Volgend seizoen keert hij echter op het oude nest terug. 'Bij Silvolde ben ik echt een eindstation, daar komen mijn kwaliteiten beter naar voren', aldus de aanvaller. Trainer Dennis van Beukering is zeer verheugd over de terugkeer van Blasman. 'Wat hij kan toevoegen? Doelpunten', zegt hij stellig. 'Heel veel doelpunten.'



De Achterhoekse derby eindigde in 1-1. Voor beide ploegen betekent de uitslag dat het seizoen erop zit en er geen verdere eer meer te behalen valt. Door de promotie van Longa'30 uit Lichtenvoorde komen er zodoende volgend seizoen drie Achterhoekse clubs in de hoofdklasse uit, een unieke situatie.

'Het brengt toch een speciale sfeer', vindt Van Beukering. 'De dorpen liggen allemaal op een steenworp afstand van elkaar, dus mensen maken er echt een uitje van.' Blasman kan niet wachten op het treffen met de streekgenoten: 'Het is ook leuk voor de binding met de Achterhoek.'