Oud-staatssecretaris Pieter van Geel wordt voorzitter wolvencommissie

Van Geel was staatssecretaris van Milieubeheer in de kabinetten Balkenende en tussen 2007 en 2010 fractievoorzitter van het CDA. Tot voor kort was hij 'verkenner' van de toekomst van Eindhoven Airport en vorig jaar adviseerde hij over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen.

LTO Schapenhouderij en de Provincie Gelderland benaderden hem voor de wolvencommissie, die verder bestaat uit zoals schapen- en geitenhouders, schaapherders en terreineigenaren zoals gemeenten en Natuurmonumenten.

'Beter nu dan bij een aanval'

'Wij gaan niet over de vraag of we de wolf in Nederland willen, maar over hoe we ervoor gaan zorgen dat de wolf geen schapen of geiten gaat opeten', aldus Van Geel over zijn taak. Gedeputeerde Peter Drenth: 'Samenleven met de wolf vraagt om goede afspraken. We beschermen als provincie de wolf, maar ook de schapen en de geiten.'

'We gaan goed luisteren naar wat er elders gebeurt, welke preventiemaatregelen het beste werken en wat kosteneffectief is. Als er bijvoorbeeld twee schapenhouders naast elkaar zitten, dan zouden die samen een hek kunnen bouwen', denkt Van Geel. 'Het is beter om met elkaar af te stemmen dan te discussiëren op het moment van een aanval. Dat is ook niet goed voor het draagvlak voor de wolf.'

Wolvenpaar op de Veluwe

Afgelopen zondag werd bekend dat er nu echt een wolvenstelletje is op de Veluwe, maar daar raakt Van Geel niet van in paniek. 'We maken niet een plan vanwege een paar welpen, we maken een plan omdat we aannemen dat de wolf hier blijft en we voor de komende jaren structurele oplossingen zoeken.'

